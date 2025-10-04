Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung
Paul Arthurs zieht sich vorläufig für seine Behandlung zurück

Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung

Samstag, 04. Oktober 2025 | 15:23 Uhr
Paul Arthurs zieht sich vorläufig für seine Behandlung zurück
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss nach eigenen Angaben wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. Da er gut auf die Therapie anspreche, habe er zunächst bei der Tour der Band um die Brüder Liam und Noel Gallagher teilnehmen können. Nun lege er eine Pause ein, um “die nächste Phase meiner Behandlung” durchführen zu können, hieß es.

Demnach ist Arthurs nicht bei den Konzerten in Seoul, Tokio, Melbourne und Sydney dabei. “Ich bin wirklich traurig, diese Shows zu verpassen, aber ich fühle mich gut und werde rechtzeitig für Südamerika wieder fit sein”, versicherte er. In einem X-Beitrag wünschte die Band ihrem Gitarristen alles Gute für die Behandlung, “wir sehen dich wieder auf der Bühne in Südamerika”.

Nicht die erste Krebsdiagnose

Arthurs hatte 1991 die Oasis-Vorgängergruppe “Rain” gegründet. Erst später kamen die Brüder Gallagher dazu, die eigentlichen Stars der Band. 1999 verließ Arthurs die Band. Für ihn ist es nicht die erste Krebsdiagnose. Schon 2022 gab er an, mit einem Tonsillenkarzinom diagnostiziert worden zu sein. Ein Tonsillenkarzinom ist ein Tumor im Mundrachen.

Die Britpopband Oasis rund um die Brüder Liam und Noel Gallagher steht seit einigen Wochen im Zuge ihrer Reunion-Tournee auf den weltweiten Bühnen. Vor mehr als 30 Jahren wurde die Gruppe mit dem Album “Definitely Maybe” bekannt. Spätestens die zweite Platte “(What’s The Story) Morning Glory?” von 1995 mit Hits wie “Wonderwall” machte Oasis weltberühmt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
94
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Kommentare
50
Entern, ohne zu töten: „Global Sumud Flotilla“ gestoppt
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Kommentare
36
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Kommentare
32
Zehn Sanitätsbedienstete wegen Sprachzertifikat vom Dienst entbunden
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Kommentare
31
Musk erster Mensch mit 500 Milliarden Dollar Vermögen – VIDEO
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 