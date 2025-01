Österreicherin Antonius mit 92 rekordverdächtig in TV-Serie

Von: APA/dpa

Die in Wien geborene burgenländische Schauspielerin Brigitte Antonius feiert am Montag ihren 92. Geburtstag. In der deutschen Telenovela “Rote Rosen” spielt sie seit der ersten Folge 2006 mit – und steht auch in Zukunft für die Serie in Lüneburg vor der Kamera. Produzent Jan Diepers ist sich sicher: “Brigitte ist die älteste aktive Schauspielerin im deutschen Fernsehen.” Die Produktionsfirma prüft derzeit offiziell, ob das verbrieft ist und für einen Guinness-Rekord reicht.

Ein Zehn-Stunden-Tag ist nichts Ungewöhnliches für die routinierte Darstellerin. Aber: “Ich bin ständig müde, schlafe nachts nicht lang”, erzählt sie im dpa-Interview. Früh schlafen gehen könne sie wegen der späten Gassi-Runde mit ihren beiden Hunden nicht. Die Abende verbringt sie oft vor dem Fernseher, um sich alte Folgen der Telenovela anzuschauen.

Im hohen Alter noch textsicher

Die Arbeit und das Miteinander am Set sind ihr Leben. Dann blüht die 1,65 Meter kleine, rothaarige Darstellerin mit der markanten blonden Strähne und den stets eleganten Kostümen auf. Dass sie immer noch textsicher ist, beweist Antonius aus dem Stegreif. Beim Mittagessen vor der langen Winterpause in der Kantine des großen Bürokomplexes am Rande Lüneburgs kann sie längst vergangene Rollen nachsprechen. So auch die der Armgard aus dem Schiller-Drama “Wilhelm Tell”, die sie leidenschaftlich vorträgt. Einst tourte die vielseitige Schauspielerin mit einem Solo-Programm durch die Welt: “Das habe ich noch im Kopf.”

Die Arbeit fürs Fernsehen ist der Seniorin wichtig, von einem ruhigen Pensionistendasein hält sie nichts. “Ich bin sehr dankbar, dass ich noch hier sein kann”, sagt die gläubige Christin. “Ich bin mit meinem Schutzengel in regem Kontakt.” Den Geburtstag verbringt Antonius übrigens während ihrer langen Drehpause bis zum 5. Mai daheim im Burgenland.

Antonius hatte zahlreiche Bühnenengagements wie etwa am Theater in der Josefstadt und am Burgtheater. Sie wirkte neben TV-Rollen in zahlreichen Filmen mit, darunter “Ene, mene Muh und tot bist du” von Houchang Allahyari (1999) und “Komm süßer Tod” von Wolfgang Murnberger (2000).