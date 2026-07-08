Oli.P feiert GZSZ-Comeback nach 27 Jahren

Von: APA/dpa

Schauspieler, Sänger und Moderator Oliver Petszokat (47) kehrt nach 27 Jahren zur RTL-Serie “Gute Zeiten, schlechte Zeiten” (GZSZ) zurück. Wie RTL mitteilte, steht der auch als Oli.P bekannte Entertainer seit Mittwoch an drei Drehtagen am Set in Potsdam-Babelsberg und bei einem Außendreh vor der Kamera.

Petszokat spielte bereits von 1998 bis 1999 bei der Kult-Serie die Rolle des “Ricky Marquardt”. Ob er nun erneut in diese Rolle schlüpft oder als neue Figur auftaucht, hält der Sender bisher geheim. Er werde in aufeinanderfolgenden Episoden zu sehen sein, heißt es von RTL.

“Es fühlt sich absolut großartig an, wieder zurück am Set zu sein und die alte GZSZ-Luft zu schnuppern. Nach fast drei Jahrzehnten wieder hierzustehen, löst eine wahnsinnige Nostalgiewelle in mir aus”, so Petszokat. “Ich freue mich riesig darauf, sowohl alte Bekannte als auch neue Kollegen zu treffen und den Fans in den kommenden Folgen etwas ganz Besonderes zu bieten.”

Die GZSZ-Episoden mit Petszokat sollen im Herbst 2026 bei RTL ausgestrahlt werden und eine Woche vorab auf RTL+ zu sehen sein.