Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Oliver Masucci möchte gerne seinen “Träumertänzer” verfilmen
++ ARCHIVBILD ++ Schauspieler Oliver Masucci

Oliver Masucci möchte gerne seinen “Träumertänzer” verfilmen

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 08:50 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Schauspieler Oliver Masucci
APA/APA/dpa/Christian Charisius
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der ehemalige Burgschauspieler Oliver Masucci (56) will sein biografisches Buch “Träumertänzer” verfilmen. Das sei eines seiner nächsten Projekte, sagte er der dpa in Ratzeburg am Rande der Dreharbeiten zum Sportdrama “Adams Acht”. “Ich möchte gerne die sehr berührende Geschichte meiner Eltern und meiner italienisch-deutschen Familie verfilmen. Und eines Jungen, dem man nichts zugetraut hat und der sich ins Kino flüchtete, um sich seine eigene Realität zu schaffen.”

Er könne sich gut vorstellen, das Drehbuch dafür während einer Auszeit auf einem Segelboot zu schreiben. “Während des Drehens krieg’ ich das nicht hin, wenn ich zwölf Stunden am Tag und mehr vor der Kamera stehe.” Die Verfilmung wäre sein Debüt als Regisseur. Masucci wurde in Stuttgart geboren und ist in Bonn aufgewachsen. Dort und in einem Bergdorf in der Campagna bei Neapel spielt die Geschichte. Sein Vater ist Italiener und kam als Gastarbeiter nach Deutschland. Der deutsche Opa saß in italienischer Kriegsgefangenschaft.

Die Dreharbeiten zu dem Sportdrama “Adams Acht” mit Felix Kammerer, Svenja Jung und Leonard Kunz in den Hauptrollen sind vor wenigen Tagen abgeschlossen worden. Es geht um den Sieg der deutschen Ruder-Acht bei den Olympischen Spielen 1960. Sechs Wochen lang wurde in Norddeutschland, der Slowakei und Tschechien gedreht, zwölf Tage davon komplett auf dem Wasser. Der Film soll im September 2026 in die Kinos kommen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Kommentare
108
Hunde willkommen: Südtirols Gastronomie öffnet sich für Vierbeiner
Ulten will Tourismus stärken
Kommentare
83
Ulten will Tourismus stärken
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Kommentare
50
Handy am Steuer: Meran greift hart durch
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Kommentare
39
Nächtliches Mähroboter-Verbot: Sonst stirbt der Igel aus – VIDEO
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Kommentare
31
Bozen: Grüne lehnen Einzäunung des Pfarrplatzes ab
Anzeigen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Zwischen Bargeld, Karten und neuen Systemen
Digitale Zahlungen in Südtirol
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 