Olivia Dean große Gewinnerin der Brit Awards

Von: APA/dpa/Reuters
Die britische Sängerin Olivia Dean ist die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres (“The Art of Loving”). “Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint”, sagte Dean.
Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.
Übersicht über die vergebenen Brit Awards:
ALBUM OF THE YEAR
Olivia Dean, “The Art of Loving”
ARTIST OF THE YEAR
Olivia Dean
SONG OF THE YEAR
Sam Fender (with Olivia Dean), “Rein Me In”
GROUP OF THE YEAR
Wolf Alice
BREAKTHROUGH ARTIST
Lola Young
INTERNATIONAL ARTIST OF THE YEAR
Rosalia
INTERNATIONAL GROUP OF THE YEAR
Geese
INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR
ROSÉ & Bruno Mars, “APT.”
ALTERNATIVE/ROCK ACT
Sam Fender
POP ACT
Olivia Dean
HIP HOP, GRIME, RAP ACT
Dave
R&B ACT
Sault
DANCE ACT
Fred again../Skepta/PlaqueBoyMax
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD
Ozzy Osbourne
SONGWRITER OF THE YEAR
Noel Gallagher
PRODUCER OF THE YEAR
PinkPantheress
OUTSTANDING CONTRIBUTION TO MUSIC
Mark Ronson
