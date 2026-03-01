Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Olivia Dean große Gewinnerin der Brit Awards
Olivia Dean große Gewinnerin der Brit Awards

Sonntag, 01. März 2026 | 12:15 Uhr
APA/APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Von: APA/dpa/Reuters

Die britische Sängerin Olivia Dean ist die große Gewinnerin der diesjährigen Brit Awards. Die 26-Jährige erhielt bei der Preisverleihung in Manchester vier Auszeichnungen – darunter in den beiden wichtigen Kategorien als beste Künstlerin und für das Album des Jahres (“The Art of Loving”). “Dieses Album handelt einfach nur von Liebe und davon, einander in einer Welt zu lieben, die lieblos erscheint”, sagte Dean.

Nach den Grammys gelten die Brits Awards als einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurden in der Übertragung des Senders ITV zahlreiche in die Menge gerufene Flüche und auch weitere Sprüche entfernt, etwa ein Witz von Moderator Jack Whitehall über den im Skandal um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein tief gefallenen Ex-Minister Peter Mandelson.

Übersicht über die vergebenen Brit Awards:

ALBUM OF THE YEAR

Olivia Dean, “The Art of Loving”

ARTIST OF THE YEAR

Olivia Dean

SONG OF THE YEAR

Sam Fender (with Olivia Dean), “Rein Me In”

GROUP OF THE YEAR

Wolf Alice

BREAKTHROUGH ARTIST

Lola Young

INTERNATIONAL ARTIST OF THE YEAR

Rosalia

INTERNATIONAL GROUP OF THE YEAR

Geese

INTERNATIONAL SONG OF THE YEAR

ROSÉ & Bruno Mars, “APT.”

ALTERNATIVE/ROCK ACT

Sam Fender

POP ACT

Olivia Dean

HIP HOP, GRIME, RAP ACT

Dave

R&B ACT

Sault

DANCE ACT

Fred again../Skepta/PlaqueBoyMax

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Ozzy Osbourne

SONGWRITER OF THE YEAR

Noel Gallagher

PRODUCER OF THE YEAR

PinkPantheress

OUTSTANDING CONTRIBUTION TO MUSIC

Mark Ronson

