Olivia Wilde castet Aniston und Dinklage für freche Komödie

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Olivia Wilde (42, “”Tron: Legacy””, “Rush – Alles für den Sieg”) will mit einer frechen Weihnachtskomödie ihr viertes Regieprojekt anpacken. Die Schauspielerin und Regisseurin holt für “Naughty” Jennifer Aniston (57, “Friends”, “The Morning Show”) und “Game of Thrones”-Star Peter Dinklage (57) als Hauptdarsteller vor die Kamera, wie US-Branchenblätter berichteten.

Die Story nach einem Skript von Jimmy Warden (“Cocaine Bear”) dreht sich um eine in Scheidung lebende Mutter, die auf die Hilfe von Santa Claus setzt, um das Sorgerecht für ihren Sohn zu erstreiten. Dinklage spielt den Weihnachtsmann. “Ho, ho, ho, lasst uns verdammt noch mal loslegen”, so der Kommentar in einer Instagram-Story von Wilde zu einem Artikel des Filmportals “Deadline.com”.

Universal Pictures plant den Kinostart für November 2027. “Barbie”-Star Margot Robbie ist mit ihrer Produktionsfirma LuckyChap an dem Projekt beteiligt. Mit Weihnachtskomödien kennen sich die Beteiligten bereits aus. Aniston spielte zuvor in “Office Christmas Party” (2016) mit, Dinklage in “Buddy – Der Weihnachtself” (2003) und Wilde in “Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers” (2015).

Schon drei Regiewerke

Wilde gab 2019 mit der Mädchen-Komödie “Booksmart” ihr Regiedebüt. Für den Science-Fiction-Thriller “Don’t Worry Darling” (2022) holte sie dann Florence Pugh und Harry Styles vor die Kamera. Mit “The Invite” kommt diese Woche ihr drittes Regiewerk in die deutschen Kinos. Die Beziehungskomödie über Liebe, Sex und unerfüllte Sehnsüchte erhielt international beste Kritiken. Wilde übernimmt darin an der Seite von Penélope Cruz, Seth Rogen und Edward Norton auch eine der Hauptrollen.