Olympia: Snoop Dogg motiviert Eiskunstlauf-Star Malinin

Dienstag, 03. Februar 2026 | 20:06 Uhr
Von: APA/dpa

In Paris 2024 war er bereits ein Star, nun ist Snoop Dogg zurück im Zeichen der olympischen Ringe: Die Rap-Ikone ist auch bei den am Freitag beginnenden Winterspielen in Mailand/Cortina für den US-Sender NBC dabei. Wenige Tage vor der Eröffnung stattete er dem zweifachen Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin einen Besuch beim Training ab – und löste gleich ein Versprechen ein.

“Er ist eine Zehn von zehn”, sagte Snoop über den großen Gold-Favoriten aus den USA und hielt alle Finger in die Höhe. “Und wenn ich fünf weitere Hände hätte, würde ich die auch noch hochhalten.” Malinin zeigte dem Musiker einige seiner gewaltigen Sprünge und begeisterte Snoop zudem mit einem Rückwärtssalto.

Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Snoop Dogg zu den Winterspielen fahren wird. “Ich werde definitiv aufs Eis gehen”, sagte Snoop damals. Das setzte der 54-Jährige direkt in der Eiskunstlauf-Halle um und fuhr eine Runde auf der Eisbearbeitungsmaschine mit. Snoop Doog ist auch als erster überhaupt Ehren-Trainer des US-Teams unterwegs. “Die Athletinnen und Athleten der USA sind die wahren Stars”, sagte Snoop. “Ich bin nur hier, um sie anzufeuern, sie zu motivieren und vielleicht ein paar Ratschläge von der Seite zu geben.”

