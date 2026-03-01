Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “One Battle After Another” holt Hauptpreis bei PGA-Awards
Susan Sprung, CEO der Producers Guild of America

“One Battle After Another” holt Hauptpreis bei PGA-Awards

Sonntag, 01. März 2026 | 12:31 Uhr
Susan Sprung, CEO der Producers Guild of America
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN WINTER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Politthriller “One Battle After Another” hat bei den Producers Guild Awards den Hauptpreis gewonnen und damit seine Favoritenrolle im Rennen um die Oscars gestärkt. Die Auszeichnung der US-Filmproduzenten gilt als Barometer für die Oscars, die am 15. März verliehen werden.

Zum Auftakt der Gala in Los Angeles verwies PGA-Chefin Susan Sprung auf die angespannte Weltlage. Die Ereignisse der vergangenen 24 Stunden bereiteten große Sorge, sagte sie mit Blick auf die Lage in Nahost, und man bete trotz der Feierlichkeiten für Frieden. Über die Preise stimmen mehr als 8.400 Filmproduzenten ab; die Awards wurden zum 37. Mal vergeben.

Botschaft des Friedens in der aktuellen Weltlage

Als möglicher Herausforderer bei den Oscars gilt weiterhin das Vampir-Südstaatendrama “Blood & Sinners”, das bei den anstehenden Preisen des Schauspielerverbands (Screen Actors Guild/ SAG) zusätzlichen Auftrieb erhalten könnte.

Weitere Preise gingen an den Netflix-Erfolgsfilm “KPop Demon Hunters” sowie an “My Mom Jayne: A Film by Mariska Hargitay”, über die Hollywood-Ikone Jayne Mansfield, als bester Dokumentarfilm.

Im Fernsehbereich wurden unter anderem “The Pitt” als beste Dramaserie, “The Studio” als beste Comedyserie und “Adolescence” als beste Miniserie ausgezeichnet. Einer der Anwärter auf den Hauptpreis, “Bugonia” mit der Schauspielerin Emma Stone, ging leer aus.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
81
Spaltende Kundgebung
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Kommentare
60
Iran sieht nach Tötung Khameneis “rote Linie überschritten”
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Kommentare
37
Schützen geben letztes Geleit für „Freiheitskämpfer Siegfried Steger“
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
30
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Kommentare
29
Wanderin wird von Wolf angegriffen
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 