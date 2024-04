Open-Air-Saison mit Keanu Reeves, Jedermann und besseren WCs

Nova Rock, Frequency Festival, Clam Rock, Lovely Days, Butterfly Dance und Open Airs in der Wiener Metastadt: Das heurige Freiluftprogramm von Barracuda Music verspricht einen musikalisch bunten Sommer. Veranstalter Ewald Tatar berichtete bei einem Pressegespräch am Dienstagabend, dass man den Spielort Schlosspark Esterházy in Eisenstadt betreffend vor einer Verlängerung stehe. Besonders freut sich Tatar auf ein Gastspiel von Keanu Reeves mit dessen Band Dogstar am Nova Rock.

“Ich wollte ihn schon 2023 nach Nickelsdorf holen und bin froh, dass es heuer geklappt hat”, sagte Tatar. Das Line-Up für Österreichs größtes Rockfestival im Burgenland (13.-16.6.) stand schon länger fest. Das von Tatar initiierte und von der Volkshilfe unterstützte “Sozialticket” ermöglicht es heuer, einer Auswahl an jungen Menschen aus armutsgefährdeten Familien das Nova Rock zu erleben. Für das Lovely Days im Schlosspark Eisenstadt (6.7.) sei man “daran, die Kapazität am Gelände zu erhöhen”. Das ebenfalls in der burgenländischen Landeshauptstadt angesiedelte Butterfly Dance (5.7.) – “ein Festival, das sich nach allen tanzbaren Musikstilen hin öffnet” – habe sich “gleich bei der Premiere im Vorjahr in die Herzen gespielt”.

Tatar verwies auf die gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Arcadia Live beim Bespielen der Metastadt in Wien (man teilt sich die erlaubten Spieltage). Am 25. Juli gastiert dort etwa Patti Smith, neu angekündigt wurde das Vorprogramm mit Heather Nova und Ina Regen. Neben Queens Of The Stone Age (18.7.) und Korn (29.7.) treten auch Cypress Hill (13.7.) dort auf, wie frisch verkündet. Dass er nun auch Konzerte in Zagreb veranstaltet, bezeichnete Tatar als “weiteren Step in Richtung neue Märkte”. Für ein Open-Air mit Ed Sheeran seien dort bereits 65.000 Tickets verkauft worden.

Das FM 4 Frequency in St. Pölten geht in seine 24. Auflage. “Der Fokus liegt auf dem Motto: Urlaub an der Traisen”, betonte Intendant Harry Jenner. Man habe heuer generell die Sanitäranlagen verbessert: “Wir bemühen uns, bei den Festivals den Komfort auszubauen”, so Jenner. Das (ausverkaufte) Clam Rock auf der Burg Klam steigt heuer am 5. Juli. Auf dem Gelände finden außerdem wieder einzelne Shows statt, die Gastspiele von Herbert Grönemeyer (26.7.) und Wanda (20.7.) sind ausverkauft, berichtete Veranstalter Richard Hörmann, jene von Seiler und Speer (27.7.) und Lenny Kravitz (11.8.) “vermutlich demnächst”.

Man sei für Neues durchaus aufgeschlossen, so Hörmann. Deshalb präsentiert auf der Burg Clam am 9.8. Philipp Hochmair mit der Formation Die Elektrohand Gottes sein Rock-Theater “Jedermann Reloaded”. “Ich performe das Stück, hole es aus dem Korsett und entzünde es neu, die Band sowie Gäste begleiten mich musikalisch”, erklärte Hochmair das Konzept. Angefragt habe er bei Nina Hagen, und Jazz Gitti “wäre eine super Buhlschaft”. Mit einem breiten Lächeln versprach Tatar abschließend: “Das Nova Rock wird heuer nach drei Jahren wieder einmal trocken sein.”

