Opernball-Eintrittskarten werden erstmals verlost

Von: apa

Wegen des enormen Publikum-Andrangs auf den Wiener Opernball wird ein Teil des Kartenkontingents für die 68. Ausgabe des Fests erstmals verlost. Interessierte können sich vom 2. bis 4. Juni 2025 online für den Erwerb einfacher Eintrittskarten – also ohne Tisch- oder Logenplätze – anmelden und mit etwas Glück das Fest am 12. Februar 2026 besuchen. Die verbliebenen Personen kommen auf eine Warteliste, so die Staatsoper am Freitag in einer Aussendung.

Der Zeitpunkt der Anmeldung innerhalb des Zeitfensters hat demnach keinen Einfluss auf die Zuteilung. Bei erfolgreicher Auslosung erfolgt eine umgehende Verständigung. Pro Person können maximal vier Karten bestellt werden.

Gratis ist die Karte für die Gewinner aber nicht, sondern kostet pro Stück den regulären Preis von 410 Euro, davon werden 35 Euro als Solidaritätsbeitrag an “Österreich hilft Österreich” gespendet, wie die Staatsoper betonte. Die Bestellung von Karten mit Tischplätzen ist erst nach Abschluss der Verlosung möglich.