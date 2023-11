Padberg bei “The Masked Singer” als Feuerlöscher enttarnt

Deutsches Model sang "I Love It" und bekam am wenigsten Stimmen

Bei der Musiksendung “The Masked Singer” ist das deutsche Model Eva Padberg enttarnt und aus der Show gewählt worden. Padberg bekam bei der ProSieben-Show am Sonntagabend die wenigstens Zuschauerstimmen und musste somit ihre Maske abnehmen – sie steckte in einem Feuerlöscherkostüm. Die Show habe ihr sehr viel Spaß gemacht, sie habe sich “wie ein kleines Kind im Spielzeugladen” gefühlt, sagte sie nach ihrer Enttarnung.

Padberg hatte bei der Show am Sonntag “I Love It” von Icona Pop gesungen. “Party machen kann ich”, erwiderte sie auf ein Lob von Moderator Matthias Opdenhövel zu ihrer Performance. Padberg ist Model, Sängerin und Schauspielerin.

Es war die zweite Sendung der neunten Staffel. Beim Auftakt vor gut einer Woche am 18. November war Sängerin und Schauspielerin Katja Ebstein enttarnt worden. In der Show bleiben etwa noch ein flauschiger Kiwi, eine Eisprinzessin und ein behäbiger Troll. Bei letzterem brachte Moderatorin Ruth Moschner etwa Conchita Wurst und Bill oder Tom Kaulitz ins Spiel. Hinter der Eisprinzessinnen-Maske könnte etwa Jessica Wahls von den No Angels oder Komikerin Anke Engelke stecken, vermutete Moschners Co-Host, der Sänger Alvaro Soler.

Bei “The Masked Singer” singen Prominente getarnt in aufwendigen Kostümen. Sie werden enttarnt, sobald sie nicht genügend Stimmen bekommen oder ganz am Ende gewinnen. Die dritte Folge wird am kommenden Samstag ausgestrahlt.