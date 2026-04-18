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Pamela Anderson dankbar für ihren Imagewechsel

Pamela Anderson: “Als hätte ich gerade erst angefangen”

Samstag, 18. April 2026 | 00:31 Uhr
Pamela Anderson dankbar für ihren Imagewechsel
APA/APA/dpa/Christoph Soeder
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Von: APA/dpa

Obwohl Pamela Anderson seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht, fühlt sie sich nach eigenen Angaben noch immer so, als hätte ihre Karriere gerade erst begonnen. “Ich will sehen, was in mir steckt. Es fühlt sich an, als hätte ich gerade erst angefangen, aber ich bin fast 60. Ich fühle mich wie ein Baby”, sagte Anderson dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Anderson wurde an der Seite von David Hasselhoff durch die 90er-Jahre-Serie “Baywatch” über Rettungsschwimmer von Malibu berühmt. Über ihren Imagewechsel weg von “Baywatch” sagte die 58-Jährige: “Gott sei Dank! Hoffentlich ist es so.” Auf die Frage, was es mit ihr mache, plötzlich mit anderen Augen gesehen zu werden, erwiderte sie: “Ich bin so dankbar, dass ich das machen und mit so tollen Regisseuren arbeiten darf.”

Film “Rosebush Pruning” sorgte für viel Gesprächsstoff

Ab dem 23. April ist Anderson im satirischen Thriller “Rosebush Pruning” in deutschen Kinos zu sehen. “Auch wenn meine Rolle jetzt in Rosebush Pruning nicht groß ist, bin ich Teil eines tollen Ensembles”, sagte Anderson. “Wenn ich mit einem großartigen Regisseur arbeiten kann, komme ich auch, um nur einen Satz zu sagen.”

Der Film des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz sorgte bei der diesjährigen Berlinale für viel Gesprächsstoff. Im Zentrum der Geschichte steht eine wohlhabende amerikanische Familie mit Geld im Überfluss, deren Leben jeder Sinn fehlt und die sich immer wieder demonstrativ über Designermarken und Statussymbole definiert.

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