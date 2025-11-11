Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Paris Jackson zeigt Loch in Nasenscheidewand
Künstlerin warnt Jugend vor Drogenkonsum

Paris Jackson zeigt Loch in Nasenscheidewand

Dienstag, 11. November 2025 | 17:19 Uhr
Künstlerin warnt Jugend vor Drogenkonsum
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/UNIQUE NICOLE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Tochter des 2009 gestorbenen Musik-Superstars Michael Jackson, Paris Jackson, hat mit sich selbst als abschreckendem Beispiel vor Drogen gewarnt. In einem Video auf TikTok zeigte die 27-Jährige ein Loch in ihrer Nasenscheidewand. “Das kommt genau daher, wo ihr denkt, dass es herkommt”, sagte Jackson dazu – und ergänzte: “Nehmt keine Drogen, Kids!”

Jackson, die unter anderem als Schauspielerin und Sängerin arbeitet, hat in der Vergangenheit schon öfter öffentlich über ihre frühere Drogensucht gesprochen. Vor rund sechs Jahren habe sie diese aber besiegt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
144
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
136
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
48
Pitbull-Angriff in Bozen
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Kommentare
34
Dolomiten & Co: Hier ist Skifahren besonders teuer
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 