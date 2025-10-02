Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Peaky Blinders”- Serie wird fortgesetzt
Cillian Murphy ist diesmal als Produzent mit an Bord

“Peaky Blinders”- Serie wird fortgesetzt

Donnerstag, 02. Oktober 2025 | 22:47 Uhr
Cillian Murphy ist diesmal als Produzent mit an Bord
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Die Hit-Serie “Peaky Blinders” über eine legendäre Straßengang in England wird mit zwei Staffeln fortgesetzt. “Die Shelbys sind wieder im Geschäft. Eine neue Ära, eine neue Generation, eine neue Geschichte. Mit der Shelby-Familie mitten im blutgetränkten Herzen”, kündigten die Produzenten in Social-Media-Posts an. Nach Mitteilung von BBC und Netflix ist die Story in Birmingham im Jahr 1953 angesiedelt.

“Peaky Blinders”-Schöpfer und Autor Steven Knight (66) zufolge stehen die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Fokus. “Es wird eine höllische Fahrt”, fügte der Brite hinzu. Knight ist als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy (49, “Oppenheimer”) als ausführender Produzent an Bord. Über die Besetzung der Rollen wurde zunächst nichts bekannt.

Original-Serie war ein Hit

In der Original-Serie spielte Murphy die Hauptrolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby mit typischer Schiebermütze, einem Markenzeichen der Straßengang. Die BBC strahlte “Peaky Blinders” in sechs Staffeln von 2013 bis 2022 aus. Im deutschsprachigen Raum war die Serie im Free-TV unter dem Titel “Peaky Blinders – Gangs of Birmingham” in einer synchronisierten Version bei Arte zu sehen. Die Story drehte sich um die Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg.

Auch als Spielfilm abgedreht

Knight ist auch der Autor eines Spielfilms über die Peaky Blinders, der Ende 2024 abgedreht wurde, mit Murphy in der Hauptrolle. Ein Starttermin für den Film mit dem Titel “The Immortal Man”, unter der Regie von Tom Harper, ist bisher nicht bekannt. Neben Murphy spielen unter anderem Barry Keoghan, Rebecca Ferguson und Tim Roth mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
64
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
62
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Kommentare
55
Nach Kirk-Attentat: Meloni fürchtet um ihr Leben
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Kommentare
54
Bozen ist teuerste “Espresso-Stadt”
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Kommentare
53
Mehrheit würde Rücknahme des Verbrenner-Aus begrüßen
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 