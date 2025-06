„Polvere e Gloria“: Sinner hat Song mit Startenor Andrea Bocelli aufgenommen

Von: mk

Sexten – Eine unerwartete musikalische Begegnung hat zwischen Opernlegende Andrea Bocelli und Tennis-Star Jannik Sinner stattgefunden. Das Duett, das die beiden aufgenommen haben, feiert am 20. Juni Premiere. „Polvere e Gloria“ ist mehr als nur ein Song – es ist ein generationenübergreifendes Gespräch über Leidenschaft, Ausdauer und die Schönheit des Lebenswegs.

Die unerwartete musikalische Allianz wird von Decca Records / Universal Music veröffentlicht. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, ist der Song als eine Art Gespräch zwischen Generationen, zwischen verschiedenen Wegen zu verstehen, die jedoch mit derselben Leidenschaft beschritten werden. In „Polvere e Gloria“, das sowohl italienische als auch englische Passagen enthält, singt Bocelli intensive und feierliche Verse, während Sinner Worte von sich gibt, die sich fast wie laut ausgesprochene Gedanken anhören.

Weisheiten eines Champions

Neben der lyrischen Stimme des Tenors klingen die Worte des Sportlers wie Lebensweisheiten: „All you have to do is to be yourself, Improve every day, Talent doesn’t exist, it has to be earned“ (Alles, was du tun musst, ist du selbst zu sein, dich jeden Tag zu verbessern. Talent existiert nicht, es muss verdient werden).

Der von Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope und Andrea Bocelli selbst geschriebene sowie von PPG Pierpaolo Guerrini produzierte Song ist eine Hommage an die Anstrengung und gleichzeitig an die Schönheit des zurückgelegten Weges. Es geht um die „dünne Linie, die Staub in Ruhm verwandelt“. Es sei ein Manifest des Lächelns als Antwort auf den Sturm, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Ein Loblied auf die Beharrlichkeit

„’Polvere e Gloria’ ist ein Loblied auf den Wert der Beharrlichkeit, auf die Noblesse der täglichen Mühe, die jeden unsicheren Schritt in den Teil eines größeren Plans verwandelt“, so Bocelli. „Diesen Weg mit Jannik zu teilen, war faszinierend.“ Es gehe um verschiedene Welten, die sich aber in Engagement, Disziplin und der ständigen Suche nach Authentizität und Schönheit nahe seien. „Und ich gestehe, ich war schon immer sein Fan, fasziniert nicht nur von seinem Talent, sondern auch von seiner Demut und seiner inneren Stärke“, erklärt der Startenor über den Südtiroler Tennisspieler.

„Ich fühle mich sehr geehrt und bin glücklich, Teil dieses Projekts mit Andrea zu sein, der seit 30 Jahren eine einzigartige und außergewöhnliche Stimme ist, ein Aushängeschild unseres Landes in der Welt. Ich hätte mir nie vorstellen können, meine Stimme in einem seiner Lieder zu hören. All das ist mit einer starken Emotion verbunden“, erklärte Sinner zum gemeinsamen Projekt.

Das von Gaetano Morbioli inszenierte Musikvideo zum Song wechselt zwischen bisher unveröffentlichten privaten Bildern aus der Kindheit und Jugend der beiden Protagonisten und aktuellen Aufnahmen, die auf dem toskanischen Anwesen von Bocelli gedreht wurden. Dabei soll die intime Dimension des Treffens zwischen dem Startenor und dem Tennis-Weltranglistenersten vermittelt werden.