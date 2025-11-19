Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Popsänger Bendzko spricht und singt über Ehe-Aus
Popsänger Tim Bendzko: Trennung von seiner Frau in Song verarbeitet

Popsänger Bendzko spricht und singt über Ehe-Aus

Mittwoch, 19. November 2025 | 12:13 Uhr
Popsänger Tim Bendzko: Trennung von seiner Frau in Song verarbeitet
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Von: APA/dpa

Popsänger Tim Bendzko (40) hat erstmals öffentlich über die Trennung von seiner früheren Frau gesprochen. “Meine Ehe hat nicht funktioniert”, erklärte er in einem Instagram-Video. Dazu schrieb er: “Manchmal trennen sich Wege. Das ist schmerzhaft. Aber eine echte Verbindung lebt auch nach einer Trennung weiter.” Der Musiker aus Berlin, der in Brandenburg lebt, äußert sich nur selten über sein Privatleben und hat den Namen seiner früheren Frau nie öffentlich genannt.

Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, den Bendzko erstmals Anfang 2021 in sozialen Medien erwähnte. Grund, nun über die Trennung zu reden, sei der Track “Immer” von seinem Album “Alles, nur nicht zurück”, das im Jänner erscheinen soll. Oft verarbeite er in seinen Texten persönliche Emotionen, ohne zu verraten, worum es konkret gehe, sagt Bendzko. Aber: “In meinem Song ‘Immer’ ist es so offensichtlich, dass ich es lächerlich fänd, den Kern nicht beim Namen zu nennen.”

In dem Lied gehe es um seine Trennung und darum, was das für ihn bedeute. “Die Trennung war unglaublich schmerzhaft und fühlt sich an, als wär ich gescheitert.” Aber es überwiege die Dankbarkeit und Würdigung für die gemeinsame Zeit.

