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Das Veröffentlichungsdatum war im Eisblock versteckt

PR-Aktion für Drake-Album sorgte für Chaos in Toronto

Donnerstag, 23. April 2026 | 18:53 Uhr
Das Veröffentlichungsdatum war im Eisblock versteckt
APA/APA/Instagram
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Von: APA/dpa

Rapper Drake hat mit tonnenschweren Eisblöcken in Toronto für sein neues Album geworben – und Chaos im Zentrum der kanadischen Großstadt verursacht. Menschen hätten mit Spitzhacken und Hämmern das Eis bearbeitet und auch ein Feuer darauf gelegt, teilte die örtliche Polizei mit. In dem fast acht Meter hohen Klotz aus gestapelten Eisblöcken war das Datum für die Veröffentlichung des neuen Albums “Iceman” des kanadischen Rappers versteckt.

Auf Videos war zu sehen, wie Menschen das Eis etwa mit Brenngeräten bearbeiteten und darauf einhackten, wobei sich teilweise dicke Eisbrocken von der Skulptur lösten und herabstürzten. Verletzt worden sei aber niemand, so die Polizei. In einem Instagram-Beitrag hatte der Rapper zuvor Fotos der Installation veröffentlicht und darunter geschrieben: “Zeit, die Welt einzufrieren. Veröffentlichungsdatum ist da drin.” Nachdem der Hinweis gefunden wurde, machte die Feuerwehr sich daran, den massiven Eisblock schmelzen zu lassen, wie der Sender CBC berichtete.

Bereits wenige Tage zuvor hatte der Rapper mit einer Explosion Bewohner der Stadt aufgeschreckt. Auf Videos war zu sehen, wie eine große, pilzförmige Explosion in die Luft stieg. Die sei für ein Video des Rappers gezündet worden, so die Polizei.

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