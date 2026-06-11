Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Pride braucht mehr als ein buntes Logo”
Sichtbarkeit allein reicht nicht

“Pride braucht mehr als ein buntes Logo”

Donnerstag, 11. Juni 2026 | 16:42 Uhr
Pride Flags
netz | Dachverband Offene Jugendarbeit KDS
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Der Juni steht weltweit im Zeichen des Pride-Month. Er ist ein Monat der Sichtbarkeit, des Gedenkens und der Solidarität mit der queeren Community. “In einer Zeit, in der queere Rechte zunehmend unter Druck geraten, sind öffentliche Zeichen der Solidarität wichtig. Gleichzeitig gilt allerdings: Sichtbarkeit allein reicht nicht”, erklärt netz | Dachverband Offene Jugendarbeit.

Weltweit wird der Monat Juni als Pride-Month ausgerufen. Auch in Südtirol wird die Initiative von der Landesregierung unterstützt. Unternehmen und Institutionen sind dazu aufgerufen, sich mit eigenen Aktionen daran zu beteiligen. Sichtbare Zeichen der Unterstützung sind beispielsweise Regenbogenfahnen, in den Regenbogenfarben eingefärbte Logos oder öffentliche Stellungnahmen.

Als netz | Dachverband Offene Jugendarbeit begrüße man dieses Engagement ausdrücklich. “Wir setzen uns für eine offene, vielfältige und diskriminierungsfreie Gesellschaft ein, in der junge Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität respektiert werden und sich sicher entfalten können. In unserer Arbeit erleben wir, dass queere Jugendliche nach wie vor mit Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskriminierung konfrontiert sind”, erklärt Christiane Kofler, verantwortlich für Gender & Sexualpädagogik bei netz | Dachverband Offene Jugendarbeit. “Das Thema ist für uns nicht nur im Juni relevant, sondern das ganze Jahr. Regenbogenfahnen und bunte Logos sind wichtige Zeichen. Entscheidend ist aber, was dahintersteht: eine klare Haltung, konkrete Maßnahmen gegen Diskriminierung und die Bereitschaft, Vielfalt im Alltag tatsächlich zu leben.”

Die Gefahr des sogenannten “Rainbow-Washings” bestehe dort, wo queere Symbole nach außen sichtbar seien, ohne dass sie von entsprechenden Strukturen und Maßnahmen begleitet würden. Wer queere Menschen laut netz unterstützen will, müsse über symbolische Aktionen hinausgehen. Dazu gehören Sensibilisierung und Weiterbildung, klare Antidiskriminierungsrichtlinien, geschützte Meldewege sowie eine diskriminierungssensible Sprache und Infrastruktur. Besonders wichtig seien Schutzkonzepte, die verbindliche Standards gegen Diskriminierung, Grenzverletzungen und Gewalt schaffen und Betroffenen die Sicherheit geben, dass Vorfälle ernst genommen und konsequent bearbeitet werden.

„Wer Flagge zeigt, sollte auch bereit sein, die notwendigen Rahmenbedingungen für echte Teilhabe und Schutz zu schaffen. Gleichberechtigung entsteht, wenn Sichtbarkeit von konkreten Maßnahmen, gelebter Verantwortung und nachhaltigen Strukturen begleitet wird – nicht nur im Juni, sondern an jedem Tag des Jahres!“, betont Kofler.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Kommentare
84
Keine Regenbogenfahne mehr im Pressesaal der Landesregierung
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
Kommentare
42
Nach Messerattacke: Ausschreitungen in Nordirland
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Kommentare
30
65 Jahre Feuernacht: Süd-Tiroler Freiheit startet landesweite Aktion
Sie isst, übernachtet und verschwindet, wenn es ans Bezahlen geht
Kommentare
26
Sie isst, übernachtet und verschwindet, wenn es ans Bezahlen geht
Rund 100 Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Südtirol
Kommentare
22
Rund 100 Feuerwehreinsätze nach Unwettern in Südtirol
Anzeigen
Family Day Sarntal
Family Day Sarntal
Bringt Vereine, Wirtschaft und Familien zusammen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 