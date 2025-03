“prima la musica”: Schlussakkord für Jubiläumsausgabe

Marie Gruber aus der Musikschule Lana bei ihrem Wertungsauftritt in Landeck: Sie war eine von insgesamt 75 Teilnehmenden, die in der Wertungskategorie Steirische Harmonika angetreten sind. (Foto: LPA/Shakesbear Photography & Art)

Von: luk

Landeck/Bozen – Intensive neun Tage haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Jugendmusikwettbewerb “prima la musica” hinter sich: Sowohl die insgesamt 907 Schülerinnen und Schüler aus Südtirol, Osttirol und Nordtirol als auch die Lehrpersonen, die Jurymitglieder und die Organisatoren waren mit großem Einsatz dabei.

Aus Südtirol sind 288 Schülerinnen und Schüler aus allen Musikschulen Südtirols – den deutschen, ladinischen und italienischen Musikschulen – aus dem Konservatorium Claudio Monteverdi und aus den Schulen mit Landesschwerpunkt Musik in zahlreichen Wertungskategorien angetreten: 29 Ensembles in den Kategorien Kammermusik für Akkordeon, Klavier, Streichinstrumente, Vokalensembles, Zupfinstrumente und Ensemble Kreativ sowie 173 Teilnehmenrinnen und Teilnehmer in den Solowertungen für Holzbläser, Blechbläser, Schlagwerk und Steirische Harmonika und 15 Jugendliche in der Kategorie “Jugendliche Begleiter”. In den “PLUS-Kategorien”, die speziell für Studierende an Konservatorien und Hochschulen ausgerichtet sind, stellten sich insgesamt 29 junge Talente aus Südtirol dem Wettbewerb.

“Ich bin immer wieder begeistert von den herausragenden Leistungen der Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mit welcher Reife diese auch schon im frühen Alter ihre Darbietungen auf die Bühne bringen, ist erstaunlich und zeugt von der hohen Qualität der musikalischen Ausbildung in Südtirol”, berichtet Landesmusikschuldirektorin Alexandra Pedrotti, die als Jurykoordinatorin selbst in Landeck vor Ort war.

“Die Rolle des Jury-Koordinators ist eine ganz besondere”, erklärt Musikschuldirektor Konrad Pichler, der ebenso als solcher im Einsatz war. “Einerseits ist man im engen Austausch mit den Teilnehmenden, den Eltern und dem Publikum im Vortragssaal, andererseits hält man einen engen Kontakt zur Jury. Am wichtigsten ist, dafür zu sorgen, dass sich die Kinder und Jugendlichen willkommen fühlen!”

“Das Wertvollste sind wie bei jedem Wettbewerb konstruktive Feedbackgespräche einer erfahrenen Jury, die achtsam geführt werden müssen. Man muss stets im Blick haben, das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen nicht zu gefährden, sondern dies im besten Falle zu festigen”, ergänzt Pedrotti. “Gewinner sind die Teilnehmenden an prima la musica allemal: Sich so einer Herausforderung zu stellen, verdient ausnahmslose Wertschätzung, unabhängig vom erzielten Preis.“

Preisträgerkonzert am 26. April, Bundeswettbewerb ab Ende Mai in Wien

Die jungen Nachwuchstalente in Landeck waren mit einem anspruchsvollen Programm zu hören und glänzten dabei mit musikalischen Spitzenleistungen. Insgesamt konnten sich 164 ausgewählte Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Bundeswettbewerb qualifizieren, der vom 28. Mai bis zum 9. Juni in Wien ausgetragen wird.

Beim Preisträgerkonzert werden am Samstag, 26. April, ab 16 Uhr im Stadtsaal in Landeck die Sonderpreise für besondere und außergewöhnliche Leistungen verliehen.

Alle Ergebnisse des Landeswettbewerbs “prima la musica” und weitere Fotos finden sich unter www.tmsw.at