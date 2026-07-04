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Prinz Harry mit seiner Frau Meghan

Prinz Harry kommt wohl ohne seine Familie nach London

Samstag, 04. Juli 2026 | 17:39 Uhr
Prinz Harry mit seiner Frau Meghan
APA/APA/ANP/REMKO DE WAAL
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Von: APA/dpa

Der britische Prinz Harry (41) reist in der kommenden Woche laut Medienberichten ohne seine Frau und die beiden Kinder des Paars nach London. Meghan (44) sowie Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) begleiteten den Sohn von König Charles III. nicht in die britische Hauptstadt, berichteten die Nachrichtenagentur PA sowie die BBC. Unklar ist demnach, ob Harrys Familie ihn beim Rest des fünftägigen Trips begleitet.

Harry und Meghan hatten sich 2020 von ihren royalen Pflichten losgesagt, sie leben in Kalifornien. Es wäre das erste Mal seit vier Jahren, dass das Paar mit den Kindern ins Vereinigte Königreich reist. Seinen Vater hatte Harry zuletzt im September 2025 in London getroffen. Das Verhältnis des Prinzen zu seiner Familie gilt nach wie vor als zerrüttet. Im vergangenen Jahr hatte er aber den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert.

Anlass des jetzigen Besuchs sind den Angaben zufolge mehrere Termine von Prinz Harry, darunter Feierlichkeiten rund um den von ihm gegründeten Sportwettbewerb Invictus Games für kriegsversehrte Veteranen.

In den vergangenen Jahren hatte Harry immer wieder betont, seine Familie aufgrund von Sicherheitsbedenken nicht nach Großbritannien bringen zu wollen. 2025 wies das Berufungsgericht etwa seinen Einspruch gegen eine Entscheidung des Innenministeriums ab, wonach er und seine Familie bei Reisen nach Großbritannien nicht mehr automatisch den gleichen Sicherheitsstatus bekommen wie der Rest der Royals.

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