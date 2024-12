Prinz Harry über Gerüchte: Angeblich schon oft geschieden

Von: APA/dpa

Prinz Harry hat über belastende Gerüchte gesprochen. “Es ist schwer, da auf dem Laufenden zu bleiben, deshalb ignoriert man es einfach irgendwie”, sagte der 40-Jährige. Journalist Andrew Ross Sorkin hatte ihn in einem Live-Interview am Mittwoch danach gefragt, wie es sei, dass viele Menschen sich für alles interessieren, was Harry und seine Frau Meghan machen – und etwa Artikel darüber veröffentlicht werden, dass er in New York sei und sie zeitgleich in Kalifornien.

“Es ist definitiv nicht gut. Anscheinend haben wir zehn, zwölf Mal ein Haus gekauft oder sind umgezogen. Wir haben uns anscheinend auch zehn, zwölf Mal scheiden lassen”, sagte er und lachte ungläubig. Am meisten täten ihm aber “die Trolle” leid, deren Hoffnungen steigen und die dann enttäuscht werden.