Priscilla Presley eröffnet Elvis-Schau im 48er-Tandler

Von: apa

Unter dem Titel “Elvis & Priscilla” werden von 13. bis 15. März selten zu sehende Exponate aus dem Besitz von Elvis und Priscilla Presley präsentiert – im 48er-Tandler in Wien-Margareten. Priscilla Presley wird den Altwarenmarkt der MA48 im Voraus bei einem Pressetermin besuchen und die Ausstellung eröffnen, hieß es in einer Aussendung vom Freitag.

Zu den Highlights der Schau zählen demnach unter anderem die Gitarre, die Elvis 1959 in Frankfurt kaufte, originale Kleidungsstücke, Möbel, Fotografien, Schmuckstücke, Uhren, Filmplakate, Originalautogramme sowie Schulhefte. Darüber hinaus werden auch Exponate von Priscilla Presley aus ihrer Zeit in Deutschland gezeigt.

Zusammengestellt wurde die Ausstellung vom Elvis-Kurator und -Experten Andreas Schröer aus Gelsenkirchen. Seine Sammlung umfasst insgesamt rund 1.800 Exponate und gilt laut Aussendung als die größte außerhalb von Graceland. An allen drei Tagen finden jeweils zwei kostenlose Führungen um 13 und um 15 Uhr statt. Anmeldungen sind nicht nötig, der Eintritt ist frei.