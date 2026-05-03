Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Proben der ersten ESC-Starter haben begonnen
Erste Delegationen in der Wiener Stadthalle

Proben der ersten ESC-Starter haben begonnen

Sonntag, 03. Mai 2026 | 11:09 Uhr
Erste Delegationen in der Wiener Stadthalle
APA/ORF/Klaus Titzer
Schriftgröße

Von: apa

Die ersten Delegationen des Eurovision Song Contest sind am Samstag in der Wiener Stadthalle eingetroffen. Die ersten Proben absolvierten laut ORF Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Moldawien, Schweden, Kroatien, Portugal, Griechenland, Georgien und Finnland. Alle weiteren Länder folgen in den kommenden Tagen, die Reihenfolge der Einzelproben entspricht den Startplätzen in den Semifinalshows.

Alle haben dabei die Gelegenheit, in 30 Minuten ihren Song auf der Bühne drei Mal zu proben. Änderungen bis zur zweiten Einzelprobe in der nächsten Woche werden dann im so genannten Viewing Room besprochen. Dazu gibt es mit der Delegation Bubble “ein sicheres, geschütztes und zugleich komfortables Umfeld” für die Teilnehmenden, das in einen Bereich für mediale Aktivitäten und einen strikt privaten Rückzugsraum getrennt ist.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Kommentare
89
Böller-Verbot in Vahrn: Tradition unter Beschuss?
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Kommentare
52
Wal Timmy ist frei: Bewegender Abschied auf offener See
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Kommentare
50
Trump hebt Zölle auf Autos und Lkw aus EU auf 25 Prozent an
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
40
Tankrabatt gekürzt: Benzinpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Gewerkschaften fordern faire Löhne, Sicherheit und Perspektiven
Kommentare
27
Gewerkschaften fordern faire Löhne, Sicherheit und Perspektiven
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 