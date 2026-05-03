Proben der ersten ESC-Starter haben begonnen

Von: apa

Die ersten Delegationen des Eurovision Song Contest sind am Samstag in der Wiener Stadthalle eingetroffen. Die ersten Proben absolvierten laut ORF Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Moldawien, Schweden, Kroatien, Portugal, Griechenland, Georgien und Finnland. Alle weiteren Länder folgen in den kommenden Tagen, die Reihenfolge der Einzelproben entspricht den Startplätzen in den Semifinalshows.

Alle haben dabei die Gelegenheit, in 30 Minuten ihren Song auf der Bühne drei Mal zu proben. Änderungen bis zur zweiten Einzelprobe in der nächsten Woche werden dann im so genannten Viewing Room besprochen. Dazu gibt es mit der Delegation Bubble “ein sicheres, geschütztes und zugleich komfortables Umfeld” für die Teilnehmenden, das in einen Bereich für mediale Aktivitäten und einen strikt privaten Rückzugsraum getrennt ist.