ProSieben dreht Daily Soap “Cooking Academy”

Von: APA/dpa

Der Sender ProSieben steigt nach vielen Jahren wieder ins Geschäft der Daily Soaps ein. Zunächst werden 120 Folgen von “Die Cooking Academy” in Köln und Umgebung gedreht, wie der Privatsender mitteilt. Joyn und ProSieben zeigen die werktägliche Serie, in der es um die Ausbildung an einer Kochschule für Haute-Cuisine-Talente geht, noch ab diesem Frühjahr. Den genaue Sendeplatz werde man sechs Wochen vor dem Start bekanntgeben, sagte Senderchef Hannes Hiller am Dienstag.

Ziel der neuen Soap sei es, einen Impuls für ProSieben und gleichzeitig einen “Sehdauertreiber für Joyn” zu erschaffen, der insbesondere jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer an den Streamingdienst binden solle. Lara Kimpel spielt die Hauptfigur Irini Dimitriou. Simone Hanselmann (“Der Bergdoktor”) spiele die strenge Academy-Leiterin, Mirco Wallraf (“Marienhof”) einen cholerischen Starkoch und Dozenten, erläuterte Hiller. Alle Figuren der Serie verstrickten sich “natürlich in die wildesten Beziehungen und Liebschaften”.

Der letzte Versuch einer täglichen Serie bei ProSieben liegt lange zurück. Im Frühling 2006 startete damals die Telenovela “Lotta in Love” mit Janin Ullmann (damals noch Janin Reinhardt) als Hauptfigur in einer Doppelrolle. Im Sommer 2007 endete die Serie nach diversen Sendeplatzwechseln und rund 130 Folgen.