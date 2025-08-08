Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Raab und Bully singen Song zu “Kanu des Manitu”
++ ARCHIVBILD ++ Wien-Premiere von "Kanu des Manitou" am Mittwoch

Raab und Bully singen Song zu “Kanu des Manitu”

Freitag, 08. August 2025 | 11:43 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Wien-Premiere von \
APA/APA/dpa/Tim Brakemeier
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Vor dem Kinostart der Komödie “Das Kanu des Manitu” haben Entertainer Stefan Raab und Regisseur Michael “Bully” Herbig wieder zusammengearbeitet: Sie veröffentlichten heute offiziell ihren gemeinsamen Song “Weil wir so supergeil drauf sind”. In dem zweieinhalb Minuten langen, eingängigen Lied besingen Raab und Herbig überspitzt veganes Essen, “coole Korksandalen”, Hafermilch und Getreideriegel beim E-Bike-Fahren.

In der Hook heißt es: “Weil wir so supergeil drauf sind und nur gelegentlich streiten, weil wir um 7 Uhr schon auf sind, und nur gelegentlich breit sind.” Bei Instagram sind die beiden in einem Video zum Song zwischen kleinen Filmausschnitten mal tanzend und mal entspannt wippend im Schaukelstuhl zu sehen.

Wiener “Kanu”-Premiere am Mittwoch

Mit “Das Kanu des Manitu” kommt am Donnerstag (14. August) nach fast 25 Jahren die Fortsetzung des Kultfilms “Der Schuh des Manitu” in die Kinos. In den Hauptrollen der Western-Komödie sind neben Herbig wieder Christian Tramitz und Rick Kavanian dabei. In Wien findet am Mittwoch die Premiere in Anwesenheit der Hauptdarsteller statt.

