Aktuelle Seite: Home > Chronik > Notorischer Luxus-Zechpreller in Bozen vor Gericht
Neues Verfahren in Südtirol

Notorischer Luxus-Zechpreller in Bozen vor Gericht

Donnerstag, 12. Februar 2026 | 11:58 Uhr
Schild 216 - Hotel Luxus
fotolia.de/Thomas Reimer - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Zwölf rechtskräftige Verurteilungen in ganz Italien hat ein 47-Jähriger aus Kampanien bereits gesammelt, nun steht die dreizehnte kurz bevor: Das Landesgericht Bozen fordert drei Monate Haft wegen betrügerischer Zahlungsunfähigkeit. Die Bilanz des Mannes ist beispiellos: Rund 60-mal wurde er in 21 italienischen Provinzen angezeigt, etwa die Hälfte der Anzeigen stammen aus Südtirol. In insgesamt 32 Gemeinden des Landes ist der Mann mittlerweile zur „unerwünschten Person“ erklärt worden.

In der Tourismusbranche ist der 47-Jährige in ganz Italien berüchtigt. Seine Masche war dabei immer dieselbe: Der Mann checkte in Luxushotels ein und übernachtete in Nobel-Suiten. Dabei präsentierte er sich an der Rezeption als Manager bedeutender Firmen und blendete die Angestellten mit seinem eleganten Auftreten sowie einem teuren Auto. Nachdem er tagelang Massagen, Saunagänge und Zimmerservice genossen hat, erfolgte die abrupte Flucht meist im Schutz der Nacht, berichtet die Zeitung Alto Adige.

In der TV-Sendung „La vita in diretta“ verteidigte er sein Verhalten lapidar als „Leichtsinn“ oder „kleine Fehler im Leben eines Mannes“. Am 22. Februar wird in Bozen das nächste Urteil erwartet – das erste von insgesamt vier Verfahren, die ausschließlich Vorfälle in Südtirol betreffen. Erst im Jänner war er in Como zu sechs Monaten Haft und 6.000 Euro Schadenersatz verurteilt worden, nachdem er das „Aria Resort“ in Cima di Porlezza um die Rechnung geprellt hatte.

Trotz zahlreicher Anzeigen kehrte er immer wieder nach Südtirol zurück, um neue Opfer zu suchen. Dabei ging er strategisch vor: Er wählte gezielt Unterkünfte aus, die beim Check-in keine Voranzahlungen per Kreditkarte verlangten. Er begleiche alles bei der Abreise, versicherte er im Hotel. Einen Euro gesehen hat dann allerdings niemand.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Kommentare
52
Pannenserie: Olympia-Medaillen zerbrechen reihenweise beim Feiern
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Kommentare
32
Südtirols Arbeitnehmer sparen vor allem für Kinder und Notfälle
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Kommentare
28
Ratschings: Tourengeher auf Pisten bestraft
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Kommentare
25
Innerhalb nur einer Stunde: Zweimal Rodelgold in beiden Doppelsitzerbewerben
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Kommentare
24
Hakenkreuz-Koch rudert nach sieben Monaten zurück
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 