Rapper Sean Combs lehnt Vergleich vor Missbrauchsprozess ab

Vergleich abgelehnt: Am Montag startet der Prozess gegen Rapper Combs

Von: APA/dpa

Kurz vor Beginn eines Prozesses gegen Sean Combs wegen angeblicher Sexualstraftaten des US-Rappers hat der 55-Jährige eine außergerichtliche Einigung abgelehnt. Er habe ein entsprechendes Angebot geprüft und verworfen, sagte Combs bei einer Anhörung vor Gericht in New York. Details zu dem Angebot wurden zunächst nicht bekannt. Damit bleibt es beim geplanten Beginn des mit Spannung erwarteten Prozesses am Montag. Dann soll die Auswahl der Jury beginnen.

Combs sitzt seit Mitte September in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Sexhandel, Drohungen, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vor. Mit seinem Geschäftsimperium soll er ein kriminelles Unternehmen geschaffen haben, das sich auch der Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz schuldig gemacht haben soll. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Combs hat bisher alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Verteidiger: Lebenswandel eines “Swingers”

Auf welche Strategie sein Anwalt Marc Agnifilo setzt, wurde kürzlich bei einer Anhörung deutlich: Der Ex-Rapper habe den Lebenswandel eines “Swingers” geführt, sagte Agnifilo – also ein Mensch, der wechselnde Partnerschaften und Sexualkontakte pflegt. Nach Darstellung des Anwalts verlief das alles einvernehmlich.

Dagegen sprechen Aussagen von Combs Ex-Freundin, der Sängerin Casandra “Cassie” Ventura. Sie verklagte den Musiker 2023 wegen jahrelanger Misshandlungen und Vergewaltigung. Die beiden einigten sich kurz darauf auf einen außergerichtlichen Vergleich.

Opfer widersprechen: zahlreiche schwere Missbrauchsvorwürfe

Seither reichten jedoch zahlreiche weitere Frauen und auch Männer Klagen gegen den Rapper ein. Dabei geht es um schwere Missbrauchsvorwürfe bis hin zur Vergewaltigung. Eine der Frauen gibt an, im Alter von 17 Jahren von Combs und mehreren Mittätern vergewaltigt worden zu sein. In der Folge durchsuchten bewaffnete Polizisten Combs’ Luxus-Anwesen in Miami und Los Angeles.

Der unter den Künstlernamen Puff Daddy, P. Diddy und Diddy bekannte Combs war in den 90er-Jahren einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Musiker der Welt, von 1999 stammt etwa sein Hit “Gangsta Shit”. Drei Mal gewann er den Grammy, daneben war er als Musikproduzent und Geschäftsmann erfolgreich. Seine Plattenfirma Bad Boy Records brachte Stars wie Mary J. Blige oder Notorious B.I.G. hervor.