Rechte Hand von Elon Musk zieht nach Dorf Tirol

Von: luk

Dorf Tirol – Jonathan Hofeller, Vizepräsident von SpaceX, hat sich mit seiner Familie in der idyllischen Gemeinde Dorf Tirol, oberhalb von Meran, niedergelassen. Während es offenbar weiterhin offen ist, ob Elon Musk eine Villa im Gadertal errichten will, hat seine rechte Hand bei SpaceX den Umzug nach Südtirol bereits in die Tat umgesetzt. Der Umzug fand im Sommer des letzten Jahres statt.

Die Familie Hofeller, bestehend aus Jonathan, seiner Ehefrau Julia und ihren drei Kindern, hat ein altes Bauernhaus am oberen Rand des Dorfes erworben. Das Gebäude, das mehrere Jahre leer stand, wird derzeit renoviert. Bis zur Fertigstellung wohnt die Familie in einem Hotel im gleichen Ort. Die drei Kinder besuchen seit diesem Schuljahr eine Bildungseinrichtung in Meran, wie die Zeitung Alto Adige am Dienstag berichtet hat.

Eine neue Heimat in Südtirol

Bürgermeister Erich Ratschiller äußerte sich positiv über den prominenten Zuzug: „Obwohl ich Herrn Hofeller persönlich noch nicht getroffen habe, scheint er sich gut integriert zu haben. Er ist eine bescheidene Person, die bereits Kontakte zu einigen Dorfbewohnern geknüpft hat. Dennoch ist es wichtig, seiner Familie die notwendige Privatsphäre zu gewähren.“

Hofeller, der für seine Rolle bei der Entwicklung des Projekts Starlink bekannt ist, pendelt beruflich häufig zwischen den USA, Europa und anderen Destinationen. Dabei nutzt er unter anderem den Flughafen Bozen.

SpaceX und Starlink: Ein globaler Akteur

SpaceX, gegründet 2002 von Elon Musk, hat sich als führendes Unternehmen in den Bereichen Raumfahrt und Telekommunikation etabliert. Mit Projekten wie Starlink, einer Konstellation von Satelliten für globales, hochleistungsfähiges Internet, verfolgt das Unternehmen ehrgeizige Ziele, darunter die Kolonisation des Mars. Hofeller spielte eine Schlüsselrolle in der kommerziellen Entwicklung von Starlink und trug maßgeblich zum weltweiten Erfolg des Projekts bei.

Elon Musk und die Pläne für eine Villa in Südtirol

Während Hofeller bereits in Dorf Tirol ansässig ist, hält sich Elon Musk die Option offen, eine Residenz in St. Kassian im Gadertal zu errichten. Das Projekt, das von dem Architekturbüro BlueArch betreut wird, umfasst ein Chalet mit 15 Schlafzimmern auf einem Grundstück von 4000 Quadratmetern. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf zehn bis 20 Millionen Euro. Ob dieses Vorhaben tatsächlich realisiert wird, bleibt jedoch offen – wie so vieles beim Neo-Berater des neuen US-Präsidenten Donald Trump.