Reese Witherspoon stellt Nachwuchsstar für “Elle”-Serie vor

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Reese Witherspoon (48, “Walk the Line”), die als Produzentin den Komödienstoff “Natürlich blond!” neu auflegt, hat dafür eine junge Hauptdarstellerin gefunden. Die Oscar-Preisträgerin postete auf Instagram ein Video, in dem sie der sichtlich überraschten Nachwuchs-Schauspielerin Lexi Minetree eröffnet, dass sie den Zuschlag für die Rolle als Elle Woods erhalten habe.

Sie hätten eine “sehr schwierige Entscheidung” treffen müssen, sagt Witherspoon mit gespieltem Ernst in ihrer Unterhaltung mit Minetree. Was sich zunächst wie eine Absage anhört, wird dann zum Rollenangebot. Die junge Schauspielerin bricht in Tränen aus und fällt Witherspoon um den Hals. In dem Video kommentiert Witherspoon, wie überraschend ähnlich die beiden sich seien.

Der Hollywood-Star wird für Amazon Prime Video die Serie “Elle” produzieren, die sich um die Vorgeschichte der Hauptfigur Elle Woods dreht. Witherspoon ist mit ihrer Produktionsfirma Hello Sunshine an Bord. Die Serie soll auf das Leben der jungen Elle als High-School-Schülerin schauen. Minetree, die in Los Angeles Schauspiel studiert, hatte bisher kleinere Rollen in Film- und Fernsehproduktionen.

In den beiden “Natürlich blond!”-Filmen von 2001 und 2003 spielte Witherspoon die meist in Pink gekleidete Blondine Elle Woods, die sich trotz vieler Vorbehalte in ihrem Umfeld von der Jura-Studentin zur Anwältin mausert. Die Geschichte handele auch davon, dass Frauen häufig unterschätzt werden, erklärte die Schauspielerin einst in einer Talkshow. Mit ihrer 2016 gegründeten Produktionsfirma packt die Oscar-Gewinnerin vor allem Frauenthemen an.