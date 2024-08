Richard Gere als Stargast beim Zurich Film Festival

Richard Gere präsentiert Dokumentarfilm "Widsdom of Happiness"

Von: APA/sda

Richard Gere kommt als Stargast zum Zurich Film Festival (ZFF), das vom 3. bis zum 20. Oktober stattfindet. Laut Mitteilung nimmt er an der Weltpremiere des Schweizer Dokumentarfilms “Widsdom of Happiness” teil. Er ist Executive Producer dieses Films mit und über den Dalai Lama, der im Dezember in die Schweizer Kinos kommt.

Begleitet wird Richard Gere von Oren Moverman (Executive Producer), der Schwester des Dalai Lama, Jetsun Pema, und dem Premierminister von Tibet im Exil, Sikyong Penpa Tsering. Wie das Filmfestival am Donnerstag mitteilte, werden die Regisseure Barbara Miller und Philip Delaquis sowie Manuel Bauer, Director of Photography, ebenfalls anwesend sein.

Das ZFF freue sich, in seinem Jubiläumsjahr einen der ganz großen Hollywoodstars zu begrüßen, hieß es. Bereits 2012 ehrte das Festival Gere mit dem Folden Icon Award für sein Lebenswerk.

“Wisdom of Happiness” ist ein Dokumentarfilm, in dem der 89-jährige Dalai Lama direkt in die Kamera spricht und dem Publikum das Gefühl einer privaten Audienz vermittelt. Außerdem zeigt die Doku bisher unveröffentlichtes Material aus den Archiven der tibetischen Regierung und erzählt die Geschichte des 14. Dalai Lama. Dieser wurde als Tenzin Gyatso geboren und 1940 im Alter von vier Jahren zum geistigen Führer Tibets.