Ridgeley mit Verständnis für seltenere Veröffentlichungen

Der frühere Popstar Andrew Ridgeley von Wham! (“Club Tropicana”, “Last Christmas”) hat Verständnis dafür, dass heutige Künstler sehr viel seltener Alben veröffentlichen, als es in den 1980er-Jahren üblich war. “Ich glaube nicht, dass sie faul sind”, sagte Ridgeley (60) der Deutschen Presse-Agentur in London.

“Sie bringen vielleicht nur alle vier Jahre ein Album heraus, aber dafür sind dann wahrscheinlich 20 Tracks drauf. Auf unserem Debütalbum “Fantastic” waren nur acht Lieder, und eins davon war eine Coverversion”, so Ridgeley.

Gemeinsam mit dem 2016 verstorbenen George Michael war Ridgeley fünf Jahre lang als Wham! aktiv. In dieser Zeit veröffentlichte das Duo drei Studioalben, rund ein Dutzend Singles und zahlreiche Musikvideos. Außerdem absolvierten Wham! bis zu ihrer Trennung im Jahr 1986 drei Tourneen mit rund 80 Konzerten – und Gastspielen sogar in China – sowie unzählige TV-Aufritte. Grund waren vertragliche Verpflichtungen. “Es war wahnsinnig”, sagte Ridgeley rückblickend und scherzte: “Wir hatten den schlechtesten Vertrag in der Geschichte der Musikindustrie. Aber das ist nun Geschichte.”

Besonders das zweite Album sei für alle Künstler eine schwierige Herausforderung. “Man verbringt sein ganzes Leben damit, das erste Album zu schreiben”, so Ridgeley. “Und dann will die Plattenfirma plötzlich das nächste Album – nur drei Monate, nachdem du mit der Promotion für das erste fertig bist. Deshalb ist die Musikgeschichte voll mit mittelmäßigen zweiten Alben.”

Das sogenannte “Zweite-Alben-Syndrom”, wie Ridgeley es nennt, hatten Wham! allerdings nicht. Ihr Album “Make It Big” – auf Deutsch: “Komm groß raus” – verhalf dem Duo tatsächlich zum internationalen Durchbruch und enthielt mit “Wake Me Up Before You Go-Go” und “Careless Whisper” zwei der größten Hits der Band. Beide sind in dem neuen Boxset “The Singles: Echoes From The Edge of Heaven” von Wham! enthalten, das gerade erschienen ist.