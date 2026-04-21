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Das Promi-Paar bekam zuletzt zum driten Mal Nachwuchs

Rihanna erstmals mit Tochter Rocki auf Magazin-Cover

Dienstag, 21. April 2026 | 17:56 Uhr
Das Promi-Paar bekam zuletzt zum driten Mal Nachwuchs
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE COPPOLA
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Von: APA/dpa

Die Sängerin Rihanna hat sich erstmals mit ihrer im September geborenen Tochter Rocki auf einem Magazin-Cover gezeigt. Für das Fotoshooting war das kleine Mädchen dem “W Magazine” zufolge komplett in eigens für sie entworfene Kleidungsstücke von Dior gekleidet. Die aus Barbados stammende 38-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Musik-Stars der Welt. Seit 2020 ist sie mit dem 37-jährigen Rapper Asap Rocky zusammen. 2022 kam ihr Sohn RZA zur Welt, 2023 folgte der kleine Riot.

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