Ringo spielte Schlagzeug für Film-Starr Keoghan

Ringo Starr von seinem Darsteller in Beatles-Film begeistert

Von: APA/dpa

Der irische Schauspieler Barry Keoghan (32), der in einer Filmreihe über die Beatles Schlagzeuger Ringo Starr spielen wird, schwärmt von dem ersten Zusammentreffen mit dem Drummer. Er habe Starr (84) in dessen Haus besucht und der Musiker habe für ihn Schlagzeug gespielt, erzählte Keoghan in der US-Talkshow “Jimmy Kimmel Live!”. Das sei einer dieser Momente gewesen, wo man einfach Ehrfurcht habe.

“Er bat mich darum zu spielen, aber ich habe nicht für Ringo getrommelt”, setzte Keoghan dazu. Der Star aus Filmen wie “The Banshees of Inisherin” und “Saltburn” räumte ein, dass er sehr nervös gewesen sei. Er habe Starr anfangs nicht einmal in die Augen schauen können. Allerdings sei genau das sein Job, ihn zu beobachten und all seine Eigenarten zu studieren. Für seine Rolle möchte er Starr nicht imitieren, sondern den Menschen darstellen. Natürlich würde er auch Schlagzeug üben, erzählte der Schauspieler.

Im vergangenen November hatte Starr die Besetzung mit Keoghan begrüßt. Es sei “großartig”, sagte Starr im Interview mit der US-Sendung “Entertainment Tonight” zu Berichten, dass Keoghan den Drummer auf der Leinwand porträtieren soll. “Ich glaube, er nimmt gerade irgendwo Schlagzeug-Stunden, und hoffentlich nicht zu viele”, fügte der Musiker schmunzelnd hinzu.

Vier Filme über die Band

Oscar-Preisträger Sam Mendes will die Geschichte der Beatles mit vier Spielfilmen würdigen. Paul McCartney und Ringo Starr und die Familien der verstorbenen Band-Mitglieder John Lennon und George Harrison räumten die Dreh-Rechte an der Lebensgeschichte und der Musik ein.

Paul Mescal soll die Rolle von Paul McCartney übernehmen. Harris Dickinson spielt demnach John Lennon und Joseph Quinn porträtiert George Harrison. Mendes (“American Beauty”, “1917”), der unter anderem die James-Bond-Filme “Skyfall” und “Spectre” inszenierte, will die verschiedenen Filme jeweils aus der Sicht eines der vier Musiker erzählen. Das Quartett aus Liverpool hatte in den 1960er-Jahren eine weltweite Beatlemania ausgelöst. 1970 trennten sich die Musiker.