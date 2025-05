Robert De Niro bei Eröffnungszeremonie in Cannes

Von: APA/dpa

Der US-amerikanische Schauspieler Robert De Niro wird am Dienstag zur Eröffnungszeremonie der 78. Filmfestspiele von Cannes erwartet (19.15 Uhr). Der 81-Jährige soll die Goldene Ehrenpalme für sein Lebenswerk erhalten. “Ich fühle mich dem Festival in Cannes sehr verbunden”, hatte De Niro im Voraus mitgeteilt. “Gerade jetzt, wo uns so vieles in der Welt auseinanderreißt, bringt Cannes uns zusammen – Geschichtenerzähler, Filmemacher, Fans und Freunde.”

Der aus Klassikern wie “Der Pate II”, “Taxi Driver”, “Wie ein wilder Stier” und “GoodFellas” bekannte Schauspieler steht auch im hohen Alter weiter unermüdlich vor der Kamera. In diesem Jahr ist De Niro etwa im Mafia-Film “The Alto Knights” zu sehen, in dem er zwei konkurrierende Mafia-Bosse verkörpert, auf Netflix läuft die Serie “Zero Day” mit De Niro als Ex-Präsident der USA.

22 Produktionen konkurrieren

Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie wird der Film “Partir un jour” der Französin Amélie Bonnin gezeigt. Es geht darin um eine junge Frau, die sich mit einem eigenen Restaurant verwirklichen will, dann aber wegen eines familiären Notfalls zurück in ihre dörfliche Heimat geht und dort auf ihre Jugendliebe trifft.

Die Filmfestspiele finden bis zum 24. Mai statt und gelten neben der Filmbiennale in Venedig als wichtigstes Filmfestival der Welt. 22 Produktionen konkurrieren dieses Jahr um die Goldene Palme. Darunter Werke wie “Die, My Love” von Lynne Ramsay mit Jennifer Lawrence und Robert Pattinson oder “Eddington” von Ari Aster mit Pedro Pascal, Emma Stone, Austin Butler und Joaquin Phoenix.

Tom Cruise, Denzel Washington und weitere Stars

Außerhalb des Hauptwettbewerbs werden die Regiedebüts von Kristen Stewart (“The Chronology of Water”) und Scarlett Johansson (“Eleanor the Great”) in der Sektion Un Certain Regard gezeigt. Zudem gibt es zahlreiche starbesetzte Premieren, etwa “Mission: Impossible – The Final Reckoning” mit Tom Cruise, “Amrum” von Fatih Akin mit Diane Kruger oder “Highest 2 Lowest” von Spike Lee mit Denzel Washington.

Am Dienstag laufen als eine Art Sonderprogramm drei Filme, die sich mit der Ukraine befassen. Dazu gehört “2000 Meters to Andriivka”, die neue Dokumentation des Oscar-prämierten, ukrainischen Journalisten und Filmemachers Mstyslaw Tschernow. Er begleitet in dem Werk ukrainische Soldaten.

Dresscode für den roten Teppich

Der rote Teppich in Cannes ist seit jeher ein Catwalk für Stars und Stilköniginnen – aber auch für modische Grenzgängerinnen. Bei der 78. Ausgabe könnte sich das womöglich ändern. Denn die Veranstalter teilten zum Dresscode mit: “Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich wie auch in allen anderen Bereichen des Festivals verboten. Voluminöse Kleidungsstücke, insbesondere solche mit großer Schleppe, die den reibungslosen Verkehr der Gäste behindern und die Sitzordnung im Theater erschweren, sind nicht gestattet.”