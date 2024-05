Rockige Hommage an die Landwirtschaft

Brixen – Es ist eine Hommage an das Leben als Landwirt. FreiWild-Sänger Philipp Burger hat pünkltich zum 1. Mai sein sein lang erwartetes Video zu „Bauer sein ist geil“ der Öffentlichkeit präsentiert.

„Es geht um die Wertschätzung der bisher viel zu selten erwähnten Leistungen der gesamten Bauernschaft, es geht um das Stärken des Zusammenhaltes zwischen Konsumenten mit und innerhalb den Landwirten, auch um die Unterstützung für das regionale Bewusstsein und dessen Lebenmittel“, erklärt Burger in einem Beitrag auf Facebook.

Wie passend, dass es sich neben rockigen Gitarrenklängen dabei auch noch mitschunkeln lässt. Der Südtiroler Sänger, Songwriter, Gitarrist und Autor machte 2014 bekanntlich ein Landwirtschaftsdiplom. Etwas später ließ sich Burger zum Imker ausbilden.

Nachdem er jahrelang in München gelebt hatte, zog er am 1. Januar 2019 zurück nach Südtirol und eröffnete dort einen Bauernhof. Der Archehof „Tölzl“ befindet sich im Gemeindegebiet von Brixen.

Am 23. Dezember 2021 veröffentlichte Philipp Burger sein erstes Soloalbum „Kontrollierte Anarchie“, das Platz eins der deutschen Albumcharts erreichte. Am 10. Oktober 2023 erschien seine Biografie „Freiheit mit Narben: Mein Weg von rechts nach überall“ im Kampenwald Verlag, die in der Veröffentlichungswoche Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste erreichte.

Am 1. Dezember 2023 folgte sein zweites Soloalbum „Grenzland“, das Platz drei der deutschen und Platz 25 der österreichischen Charts erreichte. Die Single „Bauer sein ist geil“ ist davon.