Ryan Reynolds’ Fußball-Club Wrexham am Weg nach oben

Der walisische Fußballclub Wrexham hat sich am Samstag mit einem 6:0-Sieg über Forest Green den zweiten Aufstieg in Folge erspielt. Der Verein der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney ist in der englischen League Two (4. Liga) nicht mehr aus den Top 3 zu verdrängen und tritt damit kommende Saison erstmals seit 2005 in der League One an. Die Geschichte des Clubs unter seinen berühmten Eigentümern ist durch die Dokuserie “Welcome to Wrexham” bekannt geworden.

Von: APA/Reuters