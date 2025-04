Ryan Reynolds und Rob McElhenney sahen Wrexham-Aufstieg

Rob McElhenney und Ryan Reynolds in Feierlaune

Von: APA/Reuters/dpa

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Charlton Athletic hat Wrexham AFC vorzeitig den dritten Aufstieg in Folge im englischen Fußball-Ligensystem fixiert. Die “Red Dragons”, die nächste Saison in der zweitklassigen Championship spielen werden, sind die erste Mannschaft, der das gelungen ist. Es ist das jüngste Kapitel eines atemberaubenden Aufstiegs des walisischen Clubs, dessen Besitzer die Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney sind.

Die beiden Schauspieler verfolgten zusammen mit knapp 13.000 weiteren Zuschauern den entscheidenden Sieg, mit dem Wrexham der zweite Platz in der League One hinter Birmingham nicht mehr zu nehmen ist. Zuletzt war der Club vor 43 Jahren zweitklassig, noch vor vier Jahren schien ein solches Szenario nicht vorstellbar.

2021 hatten Reynolds und McElhenney den Club für zwei Millionen Pfund übernommen. Seitdem steckten sie weitere Millionen in das Projekt, der Wert von Wrexham wird heute auf rund 100 Millionen Pfund (ca. 117 Mio. Euro) geschätzt. Die von ihnen produzierte Doku-Serie “Welcome to Wrexham” verschaffte dem Club Fans auf der ganzen Welt, vor allem aber in Nordamerika.