Sänger Capaldi machte während Auszeit Therapie

Der Sänger leidet an Tourette

Von: APA/dpa

Der schottische Sänger Lewis Capaldi hat nach seinem Comeback beim Glastonbury Festival über seinen Weg dorthin gesprochen. “Therapie war ein enorm wichtiger Teil meiner letzten zwei Jahre, ein wesentlicher Grund dafür, dass ich wieder Musiker sein kann”, sagte der 28-Jährige in einem Video der Online-Therapieplattform “BetterHelp” am Dienstag.

Beim Glastonbury 2023 hatte Capaldi während seines Songs “Someone You Loved” teilweise die Stimme versagt. Er bat daraufhin das Publikum, so laut wie möglich mitzusingen. Lewis brach 2023 seine Tour ab, kämpfte mit den Auswirkungen seiner Tourette-Erkrankung und daraus resultierenden psychischen Problemen, wie es auch seine Plattenfirma formuliert.

Der Glastonbury-Auftritt macht ihn traurig

In dem Video sprach er auch über den Glastonbury-Auftritt: “Ich war auf der Bühne und war im kompletten Autopilot-Modus”, sagte Capaldi. In seinem Kopf habe er sich weit weg gefühlt. “Wenn ich es mir jetzt anschaue, fühle ich mich traurig”. Der Grund, warum er damals in Panik geriet, war, weil er über die Sachen nachdachte, die schiefgehen könnten.

Doch er stellte sich seinen Problemen – und feierte in diesem Jahr überraschend sein Comeback beim Glastonbury-Festival und veröffentlicht den Song “Survive”.

Capaldi machte Erkrankung 2022 öffentlich

Capaldi hatte seine Tourette-Erkrankung im September 2022 öffentlich gemacht. Die neurologische Erkrankung führt zu Ticks, bei denen Menschen ungewollt Bewegungen ausführen und teils Laute oder Worte von sich geben.

Eine Therapie gibt es bisher nicht, die Auswirkungen können aber mit Hilfe von Spezialisten verringert werden. Anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen, hat nur ein kleiner Teil der Betroffenen den Drang, Schimpfwörter zu sagen.