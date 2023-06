Sänger Michael Aster sucht Hochzeitspaare – VIDEO

Girlan – Sänger Michael Aster hat einen neuen Titel auf Lager. In Kürze erscheint sein Hochzeitssong “Wenn du bei mir bist”. Dass seine Musik mehr als nur ein Hörerlebnis sein soll, sondern auch durchlebt und empfunden wird, dafür sorgt der Girlaner unter anderem mit seiner jüngsten Aktion.

Er macht sich auf die Suche nach Hochzeitspaaren im Land, die bereit sind, ihren schönsten Moment im Leben zu teilen. Michael Aster ruft Paare auf, ihm Videos von deren Hochzeiten zuzuschicken. Daraus soll dann ein Video für den Song “Wenn du bei mir bist” entstehen.

„Im besten Fall entsteht daraus ein emotionales Musikvideo, gespickt mit vielen echten und schönen Momenten zahlreicher Menschen“, erklärt Michael Aster gegenüber Südtirol News.

Seit 2017 macht der Girlaner jetzt schon Musik und scheint endlich dort angekommen zu sein, wo er hingehört. Dieser Prozess, also das Entstehen eines Songs und schlussendlich das Endresultat zu hören, ist das Schönste, was es für ihn gibt.

Dabei war sein Erfolg in der Branche alles andere als vorgezeichnet, denn Aster steckte jahrelang viel Energie in seine Sportkarriere. Schmale Reifen, rasante Abfahrten, brennende Muskeln – all das kennt er als ehemaliger Rennrad-Uphill-Landesmeister nur zu gut. Seine größte Leidenschaft blieb hingegen lange Zeit verborgen: die Musik.

Als Songschreiber verarbeitet Michael Aster nun seine persönlichen Gedanken und Gefühle in bewegenden Melodien.