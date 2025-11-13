Sänger Michael Patrick Kelly neu in “The Voice Kids”-Jury

Von: APA/dpa

Frischer Start bei “The Voice Kids”: In der Staffel ab Frühjahr 2026 geht die TV-Show mit einer neu besetzten Jury an den Start. Fernseherfahrung bringen die neuen Coaches dennoch mit. So hat Sänger Michael Patrick Kelly 2018 mit seinem Team im ersten Anlauf in der Erwachsenen-Version der Show gewonnen. “Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind”, sagte er laut Mitteilung des Senders.

Sängerin Leony hatte 2024 einen Auftritt als Gastcoach in der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Alvaro Soler bringt vier Jahre Erfahrung als “The Voice Kids”-Coach mit – nach einem Jahr Pause kehrt er auf den Stuhl zurück. “Meine anderen Coach-Kollegen sollten sich sehr gut vorbereiten. Denn in dieser Staffel bin ich der Coach mit der größten Erfahrung”, sagte er vorab.

Für das Duo HE/RO ist die “The Voice Kids”-Bühne dagegen komplett unbekannt. “Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren”, sagten Heiko und Roman Lochmann, die auf Youtube als “Die Lochis” bekannt wurden.

Im April gewann der damals 14-jährige Neo aus dem Team von Popsänger Wincent Weiss die Fernsehshow – er überzeugte mit einer Interpretation von “All by Myself” das Publikum von sich.