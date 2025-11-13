Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sänger Michael Patrick Kelly neu in “The Voice Kids”-Jury
Sänger ist Teil der neuen Jury

Sänger Michael Patrick Kelly neu in “The Voice Kids”-Jury

Donnerstag, 13. November 2025 | 16:10 Uhr
Sänger ist Teil der neuen Jury
APA/APA/dpa/Hendrik Schmidt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Frischer Start bei “The Voice Kids”: In der Staffel ab Frühjahr 2026 geht die TV-Show mit einer neu besetzten Jury an den Start. Fernseherfahrung bringen die neuen Coaches dennoch mit. So hat Sänger Michael Patrick Kelly 2018 mit seinem Team im ersten Anlauf in der Erwachsenen-Version der Show gewonnen. “Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind”, sagte er laut Mitteilung des Senders.

Sängerin Leony hatte 2024 einen Auftritt als Gastcoach in der Castingshow für Kinder zwischen 7 und 15 Jahren. Alvaro Soler bringt vier Jahre Erfahrung als “The Voice Kids”-Coach mit – nach einem Jahr Pause kehrt er auf den Stuhl zurück. “Meine anderen Coach-Kollegen sollten sich sehr gut vorbereiten. Denn in dieser Staffel bin ich der Coach mit der größten Erfahrung”, sagte er vorab.

Für das Duo HE/RO ist die “The Voice Kids”-Bühne dagegen komplett unbekannt. “Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren”, sagten Heiko und Roman Lochmann, die auf Youtube als “Die Lochis” bekannt wurden.

Im April gewann der damals 14-jährige Neo aus dem Team von Popsänger Wincent Weiss die Fernsehshow – er überzeugte mit einer Interpretation von “All by Myself” das Publikum von sich.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Italien senkt die Einkommensteuer
Kommentare
45
Italien senkt die Einkommensteuer
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Kommentare
34
KI könnte innerhalb von zehn Jahren die meisten Jobs ersetzen – VIDEO
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Kommentare
32
Girlan: Laternenumzug trotz Lehrerprotests – VIDEO
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Kommentare
27
Riesige Autobahnbrücke in China stürzt ein – VIDEO
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Kommentare
22
Wild-Camper in den Dolomiten scheren sich nicht um Verbot
Anzeigen
Mobil im Wandel
Mobil im Wandel
Wenn das Smartphone zur Wirtschaftsmacht wird
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 