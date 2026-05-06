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Weltruhm mit "Total Eclipse of the Heart"

Sängerin Bonnie Tyler in Portugal notoperiert

Mittwoch, 06. Mai 2026 | 20:25 Uhr
Weltruhm mit \
APA/APA/dpa/Sebastian Gollnow
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Von: APA/dpa

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist in Portugal notoperiert worden. Wie auf ihren offiziellen Social-Media-Kanälen mitgeteilt wurde, musste sich die 74-Jährige in Faro im Süden des Landes einem notfallmäßigen Eingriff unterziehen. “Die Operation sei gut verlaufen und sie erholt sich nun”, hieß es in den sozialen Medien. Fans und Angehörige seien über die Nachricht besorgt und wünschten ihr eine vollständige und schnelle Genesung.

Die “Total Eclipse of the Heart”-Sängerin sei im Krankenhaus einer Notoperation am Darm unterzogen worden, berichten die portugiesischen Zeitungen “Correio da Manhã” und “Diário de Notícias” unter Berufung auf Hospital-Quellen. Demnach sei bei der aus Wales stammenden Sängerin, die seit mehreren Jahren an der Algarve lebe, nach tagelangen Schmerzen eine Darmperforation diagnostiziert worden. Nach dem Eingriff sei die Sängerin in die Überwachungsstation des Krankenhauses gekommen. Ihr Zustand sei stabil, erfordere jedoch eine kontinuierliche medizinische Überwachung.

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