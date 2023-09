Salma Hayek zeigt sich zum Geburtstag dankbar

An ihrem 57. Geburtstag hat sich Hollywood-Star Salma Hayek dankbar gezeigt. “Ich bin so glücklich, am Leben zu sein, und so überaus dankbar für all die Segnungen!!!”, schrieb sie ihren rund 26,5 Millionen Followern am Samstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Schauspielerin, die als eine der erfolgreichsten Latinas im Filmgeschäft gilt, zeigte sich mit knallrotem Bikini an einem paradiesischen Strand mit türkisfarbenem Wasser.

Zu dem Foto fügte sie hinzu, wofür sie noch dankbar sei: “meine geliebte Familie, meine wertvollen Freunde, meine Gesundheit, meine Arbeit, die mich am Laufen hält, meine Beziehung zu Tieren und zur Natur und die Liebe all meiner loyalen Fans”. Zum Schluss gratulierte sich die Filmdiva selbst: “Alles Gute zum 57. Geburtstag an mich!!!”

Hayek kam am 2. September 1966 in der mexikanischen Hafenstadt Coatzacalcos als Tochter eines libanesisch-stämmigen Ölmanagers und einer Opernsängerin zur Welt. Der Durchbruch gelang ihr mit “Desperado” (1995). In “From Dusk Till Dawn” (1996) legte sie als Vampir eine der denkwürdigsten Tanzeinlagen der Filmgeschichte hin. Die Filmbiografie “Frida” (2002) über die mexikanische Malerin Frida Kahlo war einer der größten Erfolge in Hayeks Karriere.