Salman Rushdies neues Buch kommt im Herbst

Von: apa

Am 4. November erscheint das neue Buch von Salman Rushdie, das erste belletristische nach dem Messerangriff auf den indisch-britischen Schriftsteller. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf den Verlag Random House. Demnach handelt es sich um eine Sammlung von Kurzgeschichten und Novellen. Die darin enthaltenen fünf Texte seien miteinander verwoben. Sie handelten von den ewigen Rätseln am Ende des Lebens und spielten in Indien, England und den USA.

Rushdie war 2022 nach einem Messerangriff auf ihn während einer Lesung im Bundesstaat New York auf einem Auge erblindet. Zweieinhalb Jahre nach dem Attentat sprach eine Jury den Angreifer des versuchten Mordes schuldig. Er hatte bei der Veranstaltung mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen. Im vergangenen Jahr erschienen die Memoiren des Autors über das Attentat.