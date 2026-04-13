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Früher war nicht alles besser, meint Scarlett Johansson

Scarlett Johannson: Rollen für junge Frauen heute besser

Montag, 13. April 2026 | 14:35 Uhr
Früher war nicht alles besser, meint Scarlett Johansson
APA/APA/dpa/Annette Riedl
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Von: APA/dpa

Scarlett Johansson (41) sieht für junge Schauspielerinnen heute viel mehr Entfaltungsmöglichkeiten als Anfang der 2000er-Jahre. Als junge Frau im Rampenlicht sei es damals eine harte Zeit gewesen, sagte Johansson (“Lost in Translation”, “Black Widow”) dem US-Sender CBS. “Ich glaube, dass es heute für junge Schauspielerinnen viel mehr Rollen gibt, die ihnen mehr Selbstbestimmung ermöglichen, als in meinen Zwanzigern.”

Damals sei viel Wert auf das Aussehen von Frauen gelegt worden. “Das Angebot an Rollen und Möglichkeiten für Frauen meines Alters war damals deutlich begrenzter als heute”, sagte die US-Schauspielerin. Die angebotenen Rollen hätten sich sehr geähnelt. Das sei ziemlich schwierig für sie gewesen, denn sie habe so viel mehr machen wollen, erzählte Johansson. Theaterspielen in New York sei für sie ein guter Weg gewesen, um von diesem Muster wegzukommen.

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