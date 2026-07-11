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Auf Spielplätzen vergeht Dumitru oft das Lachen

Schauspieler Marc Dumitru sieht in Spielplätzen “Endgegner”

Samstag, 11. Juli 2026 | 09:43 Uhr
Auf Spielplätzen vergeht Dumitru oft das Lachen
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
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Von: APA/dpa

Schauspieler Marc Dumitru (“Alles was zählt”) ringt als Vater auf Spielplätzen oft mit sich selbst. “Für mich sind Spielplätze zum Endgegner geworden”, sagte der 40 Jahre alte Vater eines Sohnes im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. “Weil dieser wilde Kosmos für mich teilweise so anstrengend ist, nutze ich oft lieber freie Vormittage, um mit ihm zu Uhrzeiten rauszugehen, an denen der Spielplatz noch leerer ist.”

Schwierig findet er etwa den Umgang mit anderen Eltern und deren Verhalten bei Konflikten zwischen den Kindern auf dem Spielplatz. “Ich wünsche mir eigentlich, dass mein Sohn dort völlig frei Dinge entdecken kann und ganz natürlich lernt, wie es ist, sich etwas zu holen oder auch mal etwas weggenommen zu bekommen”, sagte Dumitru. “Was mich jedoch massiv stresst, sind Eltern, die entspannt danebensitzen, Kaffee trinken oder eine rauchen, und denen es völlig egal ist, wenn ihr Kind anderen einfach rücksichtslos das Spielzeug wegschnappt.”

Schaukeln oder nicht schaukeln – das ist hier die Frage

In solchen Momenten ringe er mit sich selbst, ob er eingreifen soll – oder ob es klüger sei, die Situation laufen zu lassen. “Generell muss man an solchen Orten extrem an sich selbst arbeiten und sich regulieren”, sagte Dumitru. Dazu gehöre bereits die oft diskutierte Frage, wie lange das eigene Kind schaukeln dürfe, wenn andere warten.

Dumitru zählt zu den Stars der RTL-Serie “Alles was zählt”, die seit 2006 im Vorabendprogramm läuft. Dort spielt er den ambitionierten Anwalt Kilian Reichenbach. 2024 wurde er Vater eines Sohnes. Er lebt in Düsseldorf.

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