Nach Stau aufs Gas gestiegen und geblitzt: Lenkberechtigung weg

Schauspielerin Jutta Speidel ist ihren Führerschein los

Montag, 10. November 2025 | 11:10 Uhr
Nach Stau aufs Gas gestiegen und geblitzt: Lenkberechtigung weg
APA/APA/dpa/Annette Riedl
Von: APA/dpa

Die deutsche Schauspielerin Jutta Speidel (71) ist nach eigenen Angaben vorerst ihren Führerschein los. Sie sei viel zu schnell unterwegs gewesen und geblitzt worden, sagte sie der “Bild”-Zeitung: “Ich habe die Schilder einfach nicht gesehen”, sagte sie. “Ich bin aus der Schweiz gekommen, bin durch den Pfändertunnel gefahren. Nach zweieinhalb Stunden Stau war ich völlig genervt.” Dann habe sie wieder freie Fahrt gehabt – “und ich habe Gas gegeben”.

Nach 30 Kilometern musste sie abbiegen, “wusste aber nicht, dass dort eine Polizeikontrolle ist”. Die Folge: “Das war teuer – aber viel schlimmer ist: Ich habe drei Monate keinen Führerschein.” Der Pfändertunnel ist ein Autobahntunnel im Verlauf der Rheintal-Autobahn A14 und dient u.a. als Umfahrung von Bregenz.

Die 71-Jährige macht ihre Temposünde öffentlich, weil sie das Auto für ihre Wohltätigkeitsarbeit für den Verein Horizont brauche, der obdachlosen Müttern und ihren Kindern ein Zuhause bietet. “Das bringt mich richtig in die Bredouille”, sagte sie. “Ich bitte die Leute einfach, jetzt zu spenden – weil ich nicht mehr so viele Reisen machen kann.”

