Schauspielerin Tanja Szewczenko: Vor dem Babyglück stand eine Odyssee

Tanja Szewczenko (45) ist ehemalige Eiskunstläuferin, Schauspielerin und dreifache Mutter. Doch auch wenn ihr Familienglück perfekt zu sein scheint, hat die 45-Jährige eine Odyssee hinter sich. Jahrelang hat Tanja Szewczenko versucht, mit künstlicher Befruchtung schwanger zu werden und dabei immer wieder neue Rückschläge erlebt. Mit 43 wurde sie dann doch noch einmal Mutter. Ihre Zwillingssöhne machten ihre kleine Familie komplett.

Nun spricht die Schauspielerin offen über den langwierigen und kräftezehrenden Weg den sie hinter sich hat. Sie möchte damit die Themen Fehlgeburten und Kinderwunschbehandlung enttabuisieren.

instagram/tanjaszewczenko

2011 bekam die heute 45-Jährige mit ihrem Mann, dem ehemaligen Eiskunstläufer Norman Jeschke, eine Tochter. Dabei war für das Paar bald klar: Die Kinderplanung ist noch nicht abgeschlossen.

Doch was dann folgte, war eine langwierige Odyssee aus Fehlgeburten, einer ektopen Schwangerschaft und dem schmalen Grat zwischen Hoffen und Bangen, berichtet Stylebook. Ihren schweren Weg zum Wunschkind arbeitet die 45-Jährige in ihrem neuen Buch auf, welches den passenden Namen „Durch die Hölle zum Glück“ trägt. Sie will damit betroffenen Frauen Mut machen und das Thema endgültig aus der Ecke holen.

Beschwerliche Reise

Ab 2015 versuchten Tanja und Norman erneut Eltern zu werden. Im Rückblick war es der Beginn einer beschwerlichen Reise. Als sie merkten, dass es dieses Mal nicht klappte, suchten sie eine Kinderwunschklinik auf und anfangs schämte sie sich dafür: „Ich wartete und schaute beschämt vor mich hin. Dabei legte ich meine Haare noch ein bisschen tiefer ins Gesicht und dachte mir: ‚Das muss ja morgen nicht direkt in den Zeitungen stehen‘. Ich fühlte mich sehr unwohl, dachte, ich gehöre da nicht hin. Meinem Mann und mir war anfangs immer wichtig zu erwähnen, dass wir bereits eine Tochter auf normalem Weg gezeugt hätten.“

Fehlgeburt, Chemo und Not-OP

Trotz Behandlung in der Spezialklinik kam es zunächst nicht zur Schwangerschaft. „Jeden Monat freute ich mich erneut darauf, dass es klappen könnte und es zerplatzte immer wieder dieser kleine Traum. Je öfter das passierte, desto mehr hat mich das runtergezogen, mich zweifeln lassen, mich müder, kleiner und zerbrechlicher gemacht“, erinnert sich die Schauspielerin zurück.

Als Tanja Szewczenko dann endlich doch schwanger wurde, kam es sogleich zum nächsten Rückschlag: Es entwickelte sich nämlich eine seltene Form der ektopen Schwangerschaft, also einer Einnistung außerhalb der Gebärmutter an ihrer Kaiserschnittnarbe. Die heute 45-Jährige musste in ein Chemotherapie-Zentrum, um ein Chemotherapeutikum zu bekommen, damit die Frucht abstirbt. Es sei die wahr gewordene Hölle für sie gewesen. Gefühlsmäßig sei das für sie kaum zu verarbeiten gewesen.

Doch damit nicht genug: Ein Jahr später hatte die ehemalige Sportlerin eine erneute Fehlgeburt und musste nach einem Blutsturz im Zuge der Ausschabung notoperiert werden.

Aufgeben war aber keine Option für die willensstarke Frau und ihr Durchhaltevermögen sollte sich auszahlen: 2020 wurde Tanja wieder schwanger und brachte im April 2021 zwei gesunde Zwillingssöhne auf die Welt.