Schauspiellegende Gene Hackman starb eines natürlichen Todes

Gene Hackman wurde tot in Wohnung in Santa Fe gefunden

Von: APA/dpa/Reuters

Oscar-Preisträger Gene Hackman starb an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die US-Schauspiellegende starb den Ermittlern zufolge offenbar Tage nach seiner Ehefrau Betsy Arakawa. Die medizinische Ermittlerin Heather Jarrell teilte am Freitag in Santa Fe (New Mexico) mit, dass die Autopsie von Arakawa ergeben habe, dass diese an einer Viruserkrankung durch sogenannte Hantaviren vermutlich am 11. Februar gestorben war. Die Erreger befallen die Atemwege.

Hackman selbst sei wahrscheinlich eine Woche später, am 18. Februar, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben, so Jarrell weiter. Zudem wurde eine fortgeschrittene Alzheimererkrankung bei dem 95-Jährigen festgestellt. “Es ist vernünftig anzunehmen, dass Frau Hackman zuerst gestorben ist”, schloss die Medizinerin. Sheriff Adan Mendoza sagte, es sei davon auszugehen, dass Hackmann tagelang neben seiner toten Frau im Haus weitergelebt habe.

Herzschrittmacher zeichnete Aktivitäten zuletzt am 18. Februar auf

Seitdem das Ehepaar zusammen mit einem toten Hund am vergangenen Mittwoch entdeckt worden war, liefen die Ermittlungen auf Hochtouren. Eine Analyse von Hackmans Herzschrittmacher ergab, dass am 18. Februar die letzten Herzaktivitäten bei Hackman aufgezeichnet wurden.

Die 64-jährige Pianistin Arakawa war noch am 11. Februar auf Aufnahmen von Überwachungskameras einer Drogerie zu sehen gewesen. Danach gab es aber kein Lebenszeichen mehr von ihr.

Hackman, ein ehemaliger Marinesoldat, der für seine raue Stimme bekannt war, spielte in mehr als 80 Filmen sowie im Fernsehen und auf der Bühne während einer langen Karriere, die in den frühen 1960er-Jahren begann. Seine erste Oscar-Nominierung erhielt er für seine bahnbrechende Rolle als Bruder des Bankräubers Clyde Barrow in “Bonnie und Clyde” 1967. Für seine Darstellung des Detektivs Popeye Doyle in “The French Connection” erhielt er 1972 einen Oscar als bester Schauspieler, und 1993 gewann er einen Oscar für die beste Nebenrolle.