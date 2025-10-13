Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schlagerstar Andrea Berg geht 2027 wieder auf Tour
Montag, 13. Oktober 2025 | 11:28 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/JORG CARSTENSEN
Von: APA/dpa

Andrea Berg hat ihr Versprechen offenbar ernst gemeint: “Ich würd”s wieder tun”, sang sie einst – und genau das tut sie jetzt. Die Schlagerkönigin plant wenige Monate nach dem Ende der jüngsten Arena-Tournee gleich die nächste Auflage. Im Herbst 2027 will Berg wieder durch die großen Hallen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ziehen. Von 18. bis 21. November 2027 ist sie in Österreich unterwegs.

Rund zwei Dutzend Konzerte, bei denen sie an die “Gänsehautmomente” ihrer letzten Tour anknüpfen will, so die 59-Jährige, sind geplant. “Diese besondere Energie möchte ich wieder auf die Bühne bringen”, sagt sie und verrät: “Wir arbeiten schon an vielen spektakulären Ideen.” Am 18. November tritt sie in der Wiener Stadthalle, am 19. November in der Grazer Stadthalle, am 20. November in der Linzer TipsArena und am 21. November in der Salzburgarena auf.

Vorverkauf beginnt schon bald

Fans dürfen sich schon mal den Mittwoch, 10 Uhr, vormerken – dann startet nach Angaben der verantwortlichen Agentur der Vorverkauf für “Andrea Berg LIVE 2027” bei mehreren Online-Anbietern, zwei Tage später an den Vorverkaufsstellen.

Mit ihren Songs über die unendliche Liebe, das Glück und die große Sehnsucht, über Trauer, Wut und Leidenschaft versetzt Berg ihre Fans seit mehr als drei Jahrzehnten in Schlagerseligkeit. Berg verkaufte bisher mehr als 16 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche Echos. Kein weiblicher Act hat mehr Nummer-eins-Platten in den offiziellen deutschen Charts platzieren können als die gebürtige Krefelderin.

