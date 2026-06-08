“Schmigadoon!” gewinnt Tony Award als bestes Musical

Von: APA/Reuters

“Schmigadoon!” hat am Sonntag in New York den Tony Award als bestes Musical gewonnen. Gesellschaftskritische Werke dominierten auch die anderen Hauptkategorien: “Liberation” wurde als bestes Theaterstück ausgezeichnet, “Ragtime” als beste Musical-Wiederaufnahme und John Lithgow als bester Hauptdarsteller für “Giant”.

“Schmigadoon!” basiert auf einer Fernsehserie und ist eine Parodie auf Broadway-Shows der Goldenen Ära. Das Drama “Liberation” setzt sich mit dem Erbe der Frauenbewegung der 1970er-Jahre auseinander. Autorin Bess Wohl ist die vierte Frau, die den Tony Award für das beste Theaterstück erhielt, und die erste seit 2009.

“Ragtime” beleuchtet Themen wie Rasse, Klasse und den amerikanischen Traum zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Caissie Levy und Joshua Henry wurden für ihre Rollen in dem Stück als beste Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Dritter Award für Lithgow

In “Giant” verkörperte der 80-jährige Lithgow den Autor Roald Dahl in den 1980er-Jahren, als dieser mit den Folgen antisemitischer Äußerungen konfrontiert wird und zwischen einer Entschuldigung und dem Risiko für seinen Ruf abwägt. Es war sein dritter Tony Award. “Antisemitismus, Grausamkeiten jeglicher Art … das sind Dinge, mit denen wir uns heutzutage direkt und persönlich auseinandersetzen müssen … genau das macht ‘Giant’ so wichtig und zu einem solchen Erfolg”, sagte Lithgow.

“Tod eines Handlungsreisenden”, Joe Mantellos Inszenierung von Arthur Millers amerikanischem Klassiker, wurde als beste Wiederaufnahme eines Theaterstücks ausgezeichnet. Mantello erhielt den Tony Award für die beste Regie, und Laurie Metcalf gewann den Tony Award als beste Nebendarstellerin in einem Theaterstück für ihre Rolle als Linda Loman – ihren dritten Tony Award.

Pink moderierte und sang

Die diesjährigen Awards krönen eine Rekordsaison am Broadway mit Einnahmen von 1,91 Milliarden Dollar (1,64 Mrd. Euro). Das Publikum strömte zu etablierten Hits und neuen Produktionen. Popstar Pink, die die Zeremonie in der Radio City Music Hall moderierte, eröffnete die Show mit einer fulminanten Broadway-Version von “Lady Marmalade”, bei der die Besetzung aller nominierten Musicals mitwirkte.